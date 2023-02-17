В Украине подорожал овощ, который едят все: сколько сейчас стоит

В Украине спрос на импортные огурцы на рынке постепенно слабеет. Все из-за существенного подорожания стоимости овоща.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit .

Какая цена

Закупочная стоимость импортного огурца сейчас составляет 80-97 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой недели.

Эксперты говорят, что основной причиной подорожания стало ограниченное предложение этой продукции на украинском рынке.

После масштабного землетрясения в Турции поставки турецкого огурца сократились до минимума. Поэтому несмотря на снижение покупательной активности, импортеры продолжают повышать отпускные цены на огурцы.

Отмечается, что импортный огурец в Украине стоит в среднем на 33% дороже, чем в феврале прошлого года.

Что будет с ценами дальше

По словам экспертов, цены на огурцы и дальше будут расти, как минимум, до конца февраля.

"Основанием для таких предположений является тот факт, что пока импортные огурцы практически не имеют конкурентов на украинском рынке. Сезон уборки огурца нового оборота в большинстве украинских тепличных комбинатов еще не начался", - говорится в сообщении.

Также о первых предложениях украинских огурцов пока сообщают лишь единичные фермеры. Однако их продукция будет стоить дороже из-за более высокой себестоимости. Причиной этого являются перебои с электроэнергией.

По данным сайта Минфин, цены на огурцы в супермаркетах сейчас таковы:

Metro - 103,79 грн/кг;

Novus - 103,00 грн/кг;

АТБ - 112,95 грн/кг;

Auchan - 112,90 грн/кг.

Огурцы гладкие можно приобрести по следующим ценам:

Auchan - 98,50 грн/кг;

Metro - 144,56 грн/кг;

Megamarket - 157,90 грн/кг.

Цены на огурцы в Украине (скриншот)