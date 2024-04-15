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В Украине подорожал хлеб, а яйца и сахар подешевели: как изменились цены

В Украине начал дорожать хлеб (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине за последний месяц значительно изменились цены на основные продукты питания. Некоторые позиции сильно подешевели, а некоторые, напротив, подорожали.

Как изменились цены в Украине в начале апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные Госстата.

Что выросло в цене

По данным статистики, пшеничный хлеб из муки высшего сорта подорожал в среднем на 1% – до 44,9 гривны за килограмм.

Также подорожали яблоки на 2,8% – до 23,8 гривны за килограмм.

Выросла цена на сигареты премиум-класса на 1,3% – до 101,4 гривны за пачку.

На что цены упали

Снизились цены на гречневую крупу – на 2,2%, до 27,4 гривны за килограмм. Упала цена на свинину на 1,5% – до 177,1 гривны за килограмм.

Но больше всего снизились цены на яйца – на 16,3% до 41,5 гривны за десяток.

Также начали дешеветь овощи. Цена за килограмм капусты снизилась на 5,2% – до 14 гривен. Морковь подешевела на 9,9% – до 12,8 гривны за килограмм.

Цена на масло опустилась на 1,8% – до 57,3 гривны за литр. Сахар подешевел на 2,4% – до 30,7 гривны за килограмм.

Кроме того, снизились цены на некоторые позиции алкоголя. Водка подешевела на 0,3% – до 117,4 гривны за бутылку 0,5 литра. Столовые вина украинских марок подешевели на 0,4% – до 110 гривен за бутылку 0,7 литра.

Пиво снизилось в цене на 0,8% – до 31,7 гривны за бутылку 0,5 литра.

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Цены на продукты