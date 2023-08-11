В Украине подорожала регистрация авто: сколько сейчас стоит получить номера и техпаспорт

Что изменилось для водителей

В стоимость комплексной услуги по регистрации или перерегистрации входит несколько платежей, в том числе за бланк свидетельства о регистрации транспортного средства. Новую партию бланковой продукции получили по высшему тарифу.

Раньше бланковая продукция стоила 312 грн, а отныне - 405 грн.

Сколько стоит получить номера и техпаспорт

Примерная стоимость регистрации или перерегистрации транспортного средства составляет:

Для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) - 955 грн:

услуга - 200 грн

бланк свидетельства - 405 грн

номерной знак - 350 грн

Для мототранспорта (с выдачей номерного знака) - 727 грн:

услуга - 200 грн

бланк свидетельства - 405 грн

номерной знак - 122 грн

Для прицепов (с выдачей номерного знака) - 716 грн:

услуга - 200 грн

бланк свидетельства - 405 грн

номерной знак - 111 грн

Для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) - 698 грн:

услуга - 200 грн

бланк свидетельства - 405 грн

номерной знак - 93 грн

Также отдельно могут насчитать комиссию банковского учреждения или платежной системы.