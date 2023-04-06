В Украине подорожала популярная зелень: сколько стоит новый "деликатес"
В последнее время в Украине выросли цены на разные группы товаров. Несмотря на то, что скоро начнется потепление и огородные работы, стоимость овощей также меняется. Не обошло это и популярных видов зелени.
Сколько теперь стоит укроп и петрушка в Украине - смотрите в материале Styler.
Цены на петрушку в Украине
Согласно данным Минфина, средняя стоимость за 70 граммов петрушки в марте составила 36,95 гривны. Сегодня эта сумма составляет 37,15.
Скриншот: index.minfin.com.ua
А вот стоимость пучка весом в 100 граммов не потерпела существенного удорожания. Если в марте он стоил 41,42 гривны, то в апреле средняя стоимость - 41,65. То есть подорожание произошло всего лишь на 23 копейки.
Сколько стоит укроп
С укропом ситуация сложилась достаточно интересно. В марте средняя стоимость за 100 граммов составила 40,79 гривны, а за 250 - 112,81. По состоянию на апрель эти суммы дошли до 46,70 и 114,30 гривны соответственно.
Скриншот: index.minfin.com.ua
В то же время, цена за килограмм укропа не сдвинулась с места: как была 475,20 гривны, так и осталась. Выходит, чем больше покупаешь, тем выгоднее? На самом деле нет.
Если купить укроп четыре раза по 250 граммов, это получится все равно дешевле, чем если покупать килограмм за один раз.
Скриншот: index.minfin.com.ua
Выгодно ли покупать зеленый салат
В апреле этот вид зелени удешевление и стоит сейчас в среднем 57,66 гривны. К слову, в апреле эта цена составляла 59,25 гривны за 170-граммовую пачку.
Скриншот: index.minfin.com.ua
Если у вас большая семья, тогда этого может быть недостаточно в неделю. Однако преимущество зеленого салата заключается в том, что его можно использовать как самостоятельный элемент на тарелке, добавлять в бутерброды и т. д. С укропом и петрушкой так поступить можно не всегда.
В то же время, можно предположить, что с наступлением устойчивого тепла цены на овощи и зелень в Украине упадут, ведь импорта на прилавках станет меньше.
Раньше мы рассказывали, как изменились цены на белокочанную капусту в Украине.
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