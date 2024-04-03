В Украине подешевел популярный "зимний" овощ: цена упала на 26%

Что с ценами на белокочанную капусту

По данным аналитиков, цены на капусту в украинских хозяйствах в среднем снизились на 26% только за выходные. В настоящее время основные соглашения по продаже этой продукции заключаются по ценам от 5 до 10 гривен за килограмм ($0,13-0,26), что по сравнению с прошлой неделей заметно снижается.

Участники рынка связывают этот ценовой тренд со значительным ухудшением качества капусты вследствие длительного хранения, что привело к дальнейшему уменьшению спроса на эту продукцию и снижению цен.

Отметим, что цена на капусту в Украине уже в среднем на 55% ниже, чем в прошлом году, когда она составляла от 15 до 18 гривен за килограмм ($0,38-0,46).

Аналитики также предполагают дальнейшее снижение цен на капусту в связи с ухудшением ее качества.

Сколько капуста стоит в магазинах

Сейчас самое дешевое предложение на капусту около 12 гривен за килограмм фиксируется в сети супермаркетов Novus.

Цены на капусту в украинских супермаркетах (Скриншот)