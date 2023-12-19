RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине подешевел один из основных овощей. Что будет с ценами дальше

Фото: В Украине подешевел лук (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Цена на лук в Украине начала постепенно снижаться с самого начала текущей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на EastFruit.

Что сейчас с ценами на лук

Начиная с понедельника цены на лук в Украине снизились в среднем на 16%. Сегодня украинские фермеры ведут продажи этой продукции в диапазоне 10-15 грн/кг ($0,27-0,41/кг), в зависимости от качества и объема предлагаемой партии.

Напомним, что в середине декабря 2022 года украинские производители реализовывали лук в среднем в 2 раза дороже, чем сейчас.

Главной причиной пересмотра отпускных цен на репчатый лук в середине первого зимнего месяца этого года стало снижение спроса на данную продукцию оптовыми покупателями. Дополнительная нагрузка на цены привела к общему увеличению предложения лука на рынке в целом.

При этом основную массу предложения репчатого лука на внутреннем рынке Украины на середину декабря текущего года составляет продукция среднего и низкого качества. По мнению экспертов, эта продукция не подлежит длительному хранению, и ее реализация будет производиться в ближайшие 1-2 месяца максимум.

По мнению экспертов рынка, цены на репчатый лук в Украине в течение ближайшего месяца имеют все шансы продолжить снижаться, по меньшей мере, до того момента, пока полностью не будет реализована продукция среднего и низкого качества.

Сколько сейчас стоит лук

Да, в АТБ лук стоит 14,86 гривен за килограмм. В Сильпо за овощ просят 14 гривен.

 

Цена лука в Украине (Скриншот)

Читайте РБК-Украина в Google News
ціни в УкраїніЦены на продукты