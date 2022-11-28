В Украине подешевела гречка: за сколько можно купить

Цена на гречку в Украине упала под конец ноября. Удешевление этой крупы до этого прогнозировали эксперты.

В материале Styler читайте, сколько сейчас стоит популярный в стране продукт.

Сколько сейчас стоит гречка

По данным сайта Минфин, по состоянию на 27 ноября, килограмм гречки в супермаркетах в среднем стоит 76,37 грн. Это на 4,41 грн дешевле месяца назад.

Среднемесячная стоимость гречихи в октябре составила 80,78 грн/кг. На сегодняшний день гречка в маркете Metro стоит 71,9 грн/кг. В Auchan крупа продается в среднем по 67,3 грн за кг. А вот в супермаркете Varus дороже – 89,9 грн за кг.

Почему сейчас дешевеет гречка

Цена крупы в стране снижается уже третий месяц подряд. Впервые цены на крупы начали снижаться в сентябре – с 92,73 до 87,94 грн. В октябре ценник снизился еще на 7,16 грн – с 87,94 грн до 80,78 грн. В начале ноября гречка подешевела еще на 3,7 грн – с 80,78 грн до 77,08 грн за кг.

Аграрии осенью собрали хороший урожай гречихи, что позволило снизить цены на крупу.

Зимой стоимость крупы продолжит снижаться дальше. Сейчас ее стоимость дороже, чем до полномасштабного вторжения РФ, но дешевле, чем 6 месяцев назад.

Кстати, эксперты прогнозируют снижение цены на муку и некоторые крупы на 5% до Нового года.