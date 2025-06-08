Цветет прямо сейчас: растение в Украине, которое может оставить без рук или ног

Какое опасное растение может быть угрозой для вас

Борщевик Сосновского, самый большой сорняк в Европе, является незаметной, но смертельной угрозой. Он может привести к сильным ожогам, постоянному повреждению тканей и даже смерти.

Каждое лето борщевик Сосновского появляется в новостях, которые предупреждают об этом ядовитом растении. Хотя он растет по всей Украине, все же не каждый может его распознать или сказать, как он влияет на организм человека.

Борщевик Сосновского относится к семейству сельдерейных (Apiaceae), также называемых зонтичными - наряду с овощами и специями, такими как морковь, тмин и кориандр.

Растение можно найти в таких местах, как: пустыри, луга, поля, леса, парки, обочины дорог, железнодорожные насыпи, приусадебные участки, сады, берега рек и озер.

Почему борщевик так опасен

Соединения, содержащиеся в борщевике Сосновского, становятся коррозионными под воздействием ультрафиолетового излучения солнечного света. Они могут вызвать химические ожоги кожи второй и третьей степени.

Когда жарко, можно получить ожог даже без прямого контакта с сорняком. Под воздействием высоких температур фуранокумарины становятся летучими, создавая токсичное облако вокруг растений. Концентрации этих соединений могут быть очень высокими, поскольку цветение и плодоношение борщевика Сосновского совпадают с самым жарким временем года.

Этот этап жизненного цикла растения характеризуется выделением наибольшего количества фуранокумаринов. Фуранокумарины не только вызывают болезненные ожоги. Доказано, что они могут иметь канцерогенное и тератогенное действие, то есть повышают вероятность развития пороков плода у беременных женщин.

Симптомы ожога борщевиком

Ожог от борщевика Сосновского вызывает следующие симптомы:

Покраснение кожи и образование волдырей, заполненных серозной жидкостью, которые держатся около 3 дней.

Затем обожженная кожа темнеет, и это изменение может длиться несколько месяцев.

Кожа, пораженная ожогами, имеет повышенную чувствительность к ультрафиолетовым лучам в течение длительного времени.

Этот эффект может длиться несколько лет. Ожоги, вызванные борщевиком Сосновского, могут привести к видимым рубцам.

Интенсивность ожога зависит от чувствительности кожи, температуры окружающей среды, солнечного света и влажности. Потная кожа более подвержена ожогам, чем сухая.

Кроме того, контакт с фуранокумаринами может вызвать такие симптомы: тошноту и рвоту, головную боль, раздражение дыхательных путей, раздражение глаз, конъюнктивит. Однако вредность борщевика Сосновского на этом не заканчивается.

Это растение смертельно опасно для ослабленных людей, имеющих хронические заболевания или повышенную чувствительность к веществам, которые оно выделяет. Ожоги борщевиком Сосновского могут привести к некрозу тканей, что может привести даже к ампутации конечностей.

Известны случаи смерти от ожогов, вызванных борщевиком Сосновского. Однако они в основном касались людей пожилого возраста.

Как лечится ожог от борщевика Сосновского?

Если контакт с борщевиком Сосновского уже состоялся, первым шагом является вымывание кожи водой с мылом. Также следует избегать пребывания на солнце, чтобы максимально уменьшить коррозионное действие фуранокумаринов. Однако, если возникнут первые симптомы ожога (покраснение кожи, жжение), следует обратиться к врачу.