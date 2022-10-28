В Украине начал дешеветь самый популярный овощ: цены падают прямо на глазах

Аналитики зафиксировали очередное снижение цен на картофель на украинских рынках. Сегодня оптовые партии картофеля из местных хозяйств предлагаются уже от 3,5 до 6 гривен за килограмм.

На прошлой неделе цены были намного выше - от 4 до 7 гривен за килограмм. То есть, оптовая стоимость популярного овоща снизилась почти на 1 гривну.

Ранее участники рынка утверждали, что дальнейшего снижения цен на картофель не ожидается, так как вести реализацию продукции по более низким ценам будет нерентабельно.

Однако цены продолжают снижаться. В Украинских супермаркетах сейчас цена на картофель от 7,90 до 9 гривен. А вот на рынке стоимость уже начала опускаться - мешок картофеля 20 кг продают уже по 7 гривен за кг.

Как объясняют аналитики, есть несколько факторов, которые привели к снижению цены на овощ. Пик сбора урожая картофеля выпал на сезон дождей и на рынке появилось объем продукции, которая не подлежит длительному хранению.

Также в этом году урожай картофеля был довольно высокий - как у коммерческих производителей, так и фермеров, и в хозяйствах у населения.

Кроме того, фермеры начали быстрее "сбрасывать" максимальные объемы картофеля - это касается жителей южных и западных областей.

Аналитики отмечают, что нынешние цены на картофель уже упали ниже прошлогодних и это заставляет задуматься, хватит ли урожая 2022 года до следующего года.

Если фермеры будут и далее пытаться максимально быстро избавиться от всех объемов картофеля, то во второй половине сезона может встать вопрос об импорте.