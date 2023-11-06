В Украине подскочила цена на сливочное масло: сколько сейчас стоит

В Украине стремительно растет цена на сливочное масло, на мировых рынках наблюдается такая же тенденция.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Инфагро.

Причины подорожания сливочного масла

Потребление масла в Украине возросло, но и производство скорее всего находится примерно на уровне прошлого года, в то же время экспорт существенно упал.

Спрогнозировать дальнейшие изменения на мировом рынке масла сейчас никто не может. В конце осени не исключено и понижение цен.

Производители могут продолжить поднимать цены, хотя понятно, что последствия такой ценовой политики негативно отразятся на объемах продаж.

Сколько стоит сливочное масло

Отметим, что сейчас цена на сливочное масло демократичных брендов стартует от 54 гривен за 200 гр.

Если говорить о "Яготинском" жирностью 72% - то его можно купить от 73.90 гривен за 200 граммов.