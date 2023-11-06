ua en ru
Пн, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине подскочила цена на сливочное масло: сколько сейчас стоит

Понедельник 06 ноября 2023 09:28
UA EN RU
В Украине подскочила цена на сливочное масло: сколько сейчас стоит Фото: В Украине подорожало сливочное масло (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине стремительно растет цена на сливочное масло, на мировых рынках наблюдается такая же тенденция.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Инфагро.

Причины подорожания сливочного масла

Потребление масла в Украине возросло, но и производство скорее всего находится примерно на уровне прошлого года, в то же время экспорт существенно упал.

Спрогнозировать дальнейшие изменения на мировом рынке масла сейчас никто не может. В конце осени не исключено и понижение цен.

Производители могут продолжить поднимать цены, хотя понятно, что последствия такой ценовой политики негативно отразятся на объемах продаж.

Сколько стоит сливочное масло

Отметим, что сейчас цена на сливочное масло демократичных брендов стартует от 54 гривен за 200 гр.

Если говорить о "Яготинском" жирностью 72% - то его можно купить от 73.90 гривен за 200 граммов.

В Украине подскочила цена на сливочное масло: сколько сейчас стоит

Ранее мы писали, что в Украине подорожал популярный овощ.

А также сообщали, что в Украине выросли цены на молочную продукцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
вершкове масло ціни в Україні Цены на продукты