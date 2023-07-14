В Украине расширили список людей с инвалидностью: кто еще сможет получать льготы

Верховная Рада приняла законопроект, расширяющий перечень людей с инвалидностью в Украине. Таким образом, еще одна категория украинцев может рассчитывать на получение социальных выплат и пользование льготами.

Кого добавили в список - читайте ниже в материале Styler.

Что изменилось для лиц с инвалидностью

Согласно законопроекту №9110 перечень расширили категорией мужчин, получивших инвалидность в результате войны. Стоит отметить, что это касается тех военнослужащих, которые получили ранения, контузию или получили увечья на территории военных учебных заведений, в учебных частях, воинских частях в результате ракетных обстрелов врага.

Авторы законопроекта отмечают, что такие прецеденты уже встречались.

"Самые масштабные ракетные удары были нанесены по 184-му учебному центру Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, 169-му учебному центру "Десна" имени князя Ярослава Мудрого и по другим воинским частям. В частности, вышеуказанные военные учебные центры подчиняются Сухопутным войскам Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте.

Какие категории военных уже входили в список

Ранее список упоминал военнослужащих, получивших инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

То же касается и военных, получивших статус инвалидности в результате боевых действий уже во время полномасштабной войны.

Кроме того, статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины предоставляется семьям участников боевых действий, принимавших непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Теперь к этому перечню добавляются также военные, получившие ранения, контузию или потерпевшие увечья на территории военных учебных заведений, в учебных частях, воинских частях в результате ракетных обстрелов врага.

Какие выплаты могут получить такие лица

Военнослужащий (кроме военнослужащего срочной службы), инвалидность которого наступила в результате ранения (контузии, травмы или увечья), полученного при исполнении обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы, или установление инвалидности лицу после его увольнения с военной службы в результате указанных причин может рассчитывать на выплаты размером:

400-кратного прожиточного минимума в случае установления военнослужащему инвалидности I группы

в случае установления военнослужащему инвалидности I группы 300-кратного прожиточного минимума в случае установления военнослужащему инвалидности II группы

в случае установления военнослужащему инвалидности II группы 250-кратного прожиточного минимума в случае установления военнослужащему инвалидности III группы

Инфографика: armyinform.com.ua

Военнослужащий (кроме военнослужащего срочной службы), инвалидность которого наступила в период прохождения военной службы или вследствие заболевания, связанного с прохождением им военной службы, или установление лицу, уволенному с военной службы, инвалидности не позднее чем через три месяца после увольнения его с военной службы или по истечении трехмесячного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения указанной службы, получит помощь в размере:

120-кратного прожиточного минимума в случае установления инвалидности I группы

в случае установления инвалидности I группы 90-кратного прожиточного минимума в случае установления инвалидности II группы

в случае установления инвалидности II группы 70-кратного прожиточного минимума в случае установления инвалидности III группы

Инфографика: armyinform.com.ua

Если военный частично потерял трудоспособность, однако не получил инвалидность, единоразовая денежная помощь выплачивается в зависимости от степени потери трудоспособности в размере, определяемом в процентах от: