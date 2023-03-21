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В Украине перед Пасхой вырастут цены на продукты: что купить заранее

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Вторник 21 марта 2023 13:10
В Украине перед Пасхой вырастут цены на продукты: что купить заранее В Украине вырастут цены на Пасху (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине перед Пасхой, которую в этом году празднуют 16 апреля, произойдет подорожание некоторых продуктов. Это связано с сезонными и экономическими факторами, а еще и традиционным подорожанием перед праздником.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в эфире "Сніданку з 1+1".

Какие продукты вырастут в цене

Эксперты советуют заранее скупиться некоторыми продуктами, пока это выгоднее.

Обычно к Пасхе подорожают яйца и мясо. В предыдущие годы накануне праздника некоторые продуктовые позиции стоили на 50 или на 100% дороже. Но теперь рост будет не столь значительным, потому что цены и так сейчас слишком высоки.

"Безусловно, я думаю, что у всех производителей продовольствия будет желание зависить цены. Но не будет никто сегодня платить 150 грн за десяток яиц или 200 грн/кг помидоров. Потому что нет таких денег у людей", - говорит Олег Пендзин.

В целом, в начале апреля подорожание продуктов все же будет на уровне 10-15%. В цене вырастут молочные продукты, масло и яйца.

Глава Украинской аграрной ассамблеи Александр Гапон добавил, что цены будут расти и на импортные товары. Поэтому эксперт советует запастись заранее продуктами на Пасху.

Какие сейчас цены

По данным сайта Минфин, цена на молочную продукцию, мясо и яйца сейчас таковы:

  • Молоко Простоквашино 1% (900 мл) - 37,17 грн;
  • Молоко Яготинское 2,6% (900 мл) - 40,13 грн;
  • Яйца куриные (С1 10 шт) - 71,60 грн;
  • Яйца перепелиные (20 шт) - 66,33 грн;
  • Курятина филе - 137,93 грн/кг;
  • Свинина грудинка - 171,38 грн/кг;
  • Свиные ребра - 165,84 грн/кг;
  • Шашлык из свинины - 183,33 грн/кг;
  • Сало домашнее - 189,00 грн/кг.

Ранее мы сообщали, какие продукты больше всего подорожали за последний год.

Также мы писали, что в Украине могут вырасти в цене сладкие напитки.

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