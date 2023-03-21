В Украине перед Пасхой вырастут цены на продукты: что купить заранее
В Украине перед Пасхой, которую в этом году празднуют 16 апреля, произойдет подорожание некоторых продуктов. Это связано с сезонными и экономическими факторами, а еще и традиционным подорожанием перед праздником.
Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в эфире "Сніданку з 1+1".
Какие продукты вырастут в цене
Эксперты советуют заранее скупиться некоторыми продуктами, пока это выгоднее.
Обычно к Пасхе подорожают яйца и мясо. В предыдущие годы накануне праздника некоторые продуктовые позиции стоили на 50 или на 100% дороже. Но теперь рост будет не столь значительным, потому что цены и так сейчас слишком высоки.
"Безусловно, я думаю, что у всех производителей продовольствия будет желание зависить цены. Но не будет никто сегодня платить 150 грн за десяток яиц или 200 грн/кг помидоров. Потому что нет таких денег у людей", - говорит Олег Пендзин.
В целом, в начале апреля подорожание продуктов все же будет на уровне 10-15%. В цене вырастут молочные продукты, масло и яйца.
Глава Украинской аграрной ассамблеи Александр Гапон добавил, что цены будут расти и на импортные товары. Поэтому эксперт советует запастись заранее продуктами на Пасху.
Какие сейчас цены
По данным сайта Минфин, цена на молочную продукцию, мясо и яйца сейчас таковы:
- Молоко Простоквашино 1% (900 мл) - 37,17 грн;
- Молоко Яготинское 2,6% (900 мл) - 40,13 грн;
- Яйца куриные (С1 10 шт) - 71,60 грн;
- Яйца перепелиные (20 шт) - 66,33 грн;
- Курятина филе - 137,93 грн/кг;
- Свинина грудинка - 171,38 грн/кг;
- Свиные ребра - 165,84 грн/кг;
- Шашлык из свинины - 183,33 грн/кг;
- Сало домашнее - 189,00 грн/кг.
Ранее мы сообщали, какие продукты больше всего подорожали за последний год.
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