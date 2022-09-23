В Украине дешевеет гречка: что будет с ценами дальше

В Украине постепенно стала дешеветь гречка, в некоторых магазинах килограмм крупы уже можно купить по 70 гривен. Но дальнейшего падения цен не стоит ожидать.
Об этом рассказал экономист Олег Пендзин УНН.
Цены могут далее снижаться, но незначительно. По словам Пендзина, если цены сильно упадут, фермерам не выгодно будет садить гречку на следующий год. Также может быть дефицит крупы из-за этого.
"Ибо если сейчас цена гречки опустится ниже себестоимости, то в следующем году ее никто не посадит, а значит, будет дефицит и высокая цена на продукт. Похожая ситуация была, кажется, в 2011 году, когда фермеры получили большой урожай гречихи и поэтому цена упала. Поэтому в 2012 году ее мало кто посеял", - рассказал экономист.
"Если и в этом году производители не заработают, вполне возможно, что в следующем ее не будут сеять, никто не хочет работать себе в убыток. Поэтому я не думаю, что цена будет ниже себестоимости", - добавил он.
Дело в том, что себестоимость гречихи увеличилась по сравнению с прошлым годом. Подорожали горюче-смазочные материалы, что повлияло на стоимость полевых работ.
Кроме того, чтобы довести гречневое зерно до состояния крупы, его необходимо просеять и очистить, далее следует процесс шелушения и шлифования. Для этого используется электроэнергия, которая тоже подорожала.
"Если гречка будет дешеветь ниже себестоимости, фермеры все равно вынуждены будут ее продавать, потому что попадут в кредиты, поэтому сейчас им нужны деньги", - отметил Пендзин.
Мало кто знает, что ранее избыток гречихи сформировался за счет снижения внутреннего потребительского рынка.
По словам специалиста, гречка – достаточно специфическая культура. Ведь в Европе ее не употребляют, поэтому туда невозможно продать продукт. До войны производители экспортировали ее в Россию и Беларусь, однако данный рынок закрыт, по известным нам причинам.
Отметим, что сейчас, например, можно купить гречку и по цене 61,99 гривен в сети супермаркетов "Фора", на рынках ее цена стартует от 70 гривен.
Как мы ранее писали, в Украине гречку начали продавать по 55 грн.
Напомним, что эксперт рассказал, когда и на сколько обвалится цена на гречку.