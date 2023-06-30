В Украине оформить статус УБД станет проще: что изменится

Получить статус участника боевых действий в Украине станет проще. Дело в том, что Верховная Рада 29 июня приняла в первом чтении законопроект №9141 об упрощении процедуры оформления ветеранского статуса для участников боевых действий.

Что известно о новом законопроекте

Согласно законопроекту чиновники должны будут самостоятельно собирать документы, необходимые для предоставления статуса, если такие документы не будут поданы на рассмотрение комиссии заявителем.

Все процедуры должны быть проведены в срок не более 30 дней.

"Иногда, во время оформления статуса участника боевых действий, наши военные попадали в бюрократическую ловушку. Ведь войска не всегда предоставляли необходимые документы для получения статуса УБД с соблюдением сроков, предусмотренных законодательством. Чтобы избежать зависимости военнослужащего от командира в вопросе получения или не получения статуса, и был разработан этот законопроект", – сказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Она добавила, что теперь соответствующие органы социальной защиты по заявлению военного или его представителя должны самостоятельно требовать необходимые документы для предоставления льготы или присвоения статуса ветерана.

"Комиссии и органы, принимающие решение о предоставлении статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего, по заявлению лица, подающего документы, или его представителя обязаны истребовать у ответственных органов или лиц необходимые документы, что является основанием для предоставления статуса", - отметила депутат.

Если законопроект примут - это упростит процедуру получения статусов и решит проблему с нарушением сроков их оформления, а также ликвидирует полномочия ответственных органов, применявшихся по их усмотрению.