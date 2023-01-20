В Украине ограничено содержание фосфатов в моющих средствах: почему они вредны

По выполнению пункта 5 Плана мероприятий по государственному рыночному надзору и государственному контролю продукции соответствия моющих средств требованиям Технического регламента моющих средств, утвержденного распоряжением Кабинета министров Украины от 2 августа 2022 года № 678-р, Госпродпотребслужба информирует субъектов хозяйствования о введении государственного рыночного надзора в части установления ограничения по содержанию фосфора в используемых моющих средствах:

в промышленных стиральных и посудомоечных машинах;

в бытовых стиральных и посудомоечных машинах;

для ручной мойки, стирки и очистки;

в других моющих средствах.

Посмотреть на ограничениее по содержанию фосфора в используемых моющих средствах утвержденных Приложением 1 Технического регламента моющих средств в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 2 июня 2021 года № 575 возможно по ссылке.

Отметим, что более 50 стран, среди которых: Италия, Германия, Норвегия, Австрия – с каждым годом ужесточают контроль за производством бытовой химии, постепенно отказываясь от фосфатов.

Чем же так вредны фосфаты

Если говорить о попадании фосфатов в еду - то их избыток фосфатов приводит к смещению баланса кальция и фосфора в организме — и тогда недостающий кальций начинает поступать из костей и зубов. Как следствие, кости становятся хрупкими, а зубы портятся. Фосфаты также способны вызвать чувство беспокойства, бессонницу и расстройство желудка.

Фосфорные кислоты после стирки не вымываются из одежды. Все дело в стиральных машинках, большинство из которых полощут вещи холодной водой. В таких условиях фосфаты не удаляются из тканей, а значит – попадают на кожу.

При попадании избыточного количества фосфатов в организм может нарушаться функционирование печени, почек, скелетных мышц, что приводит к опасным нарушениям обмена веществ и обострению хронических заболеваний.

Фосфаты и фосфонаты оказывают серьезное влияние на окружающую среду, попадая в природные водоемы, служат удобрением для водорослей, что вызывает их чрезмерное размножение и цветение воды. Такой механизм приводит к гибели большинства водных обитателей и значительному ухудшению качества воды.