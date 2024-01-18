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Из Украины пытались вывезти редкие фарфоровые реликвии XIX века (фото)

Четверг 18 января 2024 11:31
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Из Украины пытались вывезти редкие фарфоровые реликвии XIX века (фото) Редкие фарфоровые реликвии пытались вывезти из Украины (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Киевская таможня изъяла редкий гарднеровский фарфор, изготовленный в 19-20 веках. Было несколько попыток пересылки за границу в международных отправлениях трех редких скульптур фарфоровой фабрики Гарднера стоимостью 400 тысяч гривен. Этот фарфор имеет культурную ценность.

Подробности сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Киевской таможни в Facebook.

Скульптуры пытались отправить из Одессы в Казахстан. Таможенники, учитывая явные признаки старины на скульптурках, направили их на экспертизу в Национальный музей истории Украины для установления принадлежности их к культурным ценностям.

Специалисты музея определили, что это - редкая скульптурная пластика, которая лимитировано продуцировалась частной фарфоровой фабрикой шотландца Франца Гарднера, функционировавшей с 1766 года в российской империи.

Для изготовления этого фарфора на фабрике использовали лучшее сырье с территории современной Украины - глуховский каолин. Произведены они были задолго до Второй мировой войны.

Речь идет о фарфоровых скульптурах "Нендаль" (1870-1880 годов изготовления), "Черногорец" (1880-х годов) и "Мордовские женщины" (1927-1930 годов). Все они - с фабричными клеймами. Общая оценочная (не коммерческая) стоимость изделий составляет 400 тысяч гривен.

Среди коллекционеров и ценителей гарднеровских изделий представленные композиции до сих пор вызывают особый интерес из-за лимитированости серий. В настоящее время фигурок сохранилось немного. Аналоги находятся в ведущих музеях и частных собраниях.

Из Украины пытались вывезти редкие фарфоровые реликвии XIX века (фото)Из Украины пытались вывезти редкие фарфоровые реликвии XIX века (фото)Из Украины пытались вывезти редкие фарфоровые реликвии XIX века (фото)Из Украины пытались вывезти редкие фарфоровые реликвии XIX века (фото)Из Украины пытались вывезти редкие фарфоровые реликвии XIX века (фото)

Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такой разрешительный документ таможенникам предоставлен не был.

В отношении граждан, отправлявших культурные ценности за границу, Киевской таможней составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Культурные ценности изъяты.

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