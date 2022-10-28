В Украине могут сократить принудительное отключение света: названо единственное условие

Как избежать длительного отключения света

Если украинцы начнут экономить электроэнергию, этим они помогут восстановить объекты критической инфраструктуры. Тогда принудительные отключения могут сократить.

Люди должны постараться экономить электроэнергию, чтобы в масштабах страны составило от 5 до 10 процентов.

"Сейчас работа идет над тем, чтобы отключения продолжались не четыре-пять часов, а полтора-два. Ремонтные работы сейчас продолжаются, чтобы в будущем мы вообще отошли от ограничения потребления и в режиме добровольной экономии могли в дальнейшем потреблять электроэнергию", - отметил Герус.

Отметим, что при экстренных аварийных отключениях графики не работают.

Что произошло 27 октября

В ночь на 27 октября россияне совершили более 6 атак иранскими дронами по территории Киевской области. В результате атак по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления, поэтому ввели длительные отключения света. Миллион жителей Киева остался без света на более, чем 4 часа.

Например, у некоторых жителей Голосеевского района не было света с 12.00 до 18.00, то есть 6 часов.

На данный момент неизвестно, когда стабилизируется электроснабжение.