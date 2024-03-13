В Украине могут активизироваться клещи из-за теплой зимы: какие парки в Киеве опасны

Будет ли нашествие клещей в этом году?

По словам экспертов зеленого хозяйства Киева, пик активности клещей остается неизменным и выпадает на апрель-май и август-сентябрь.

Генеральный директор Коммунального объединения "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат указал, что не предусматривается аномального увеличения количества клещей.

"Теплая зима не критическая для активизации клещей. В этом году информация о случаях укусов клещей в адрес коммунальных предприятий, входящих в состав КО "Киевзеленстрой", не поступала. Согласно наблюдениям наших специалистов, пик активности этих насекомых не изменился и приходится на апрель -май и август-сентябрь", - объяснил Бахмат.

По его словам, активность клещей зависит от густоты зеленых насаждений, высоты травостоя, близости водных объектов, температуры воздуха.

Наибольшее количество наблюдается на склонах и берегах реки Днепр, на территориях парков и скверов, в частности: