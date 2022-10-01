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В Украине может стать дефицитом популярный овощ: цена взлетела до небес

Фото: В Украине лук может стать дефицитом (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в последнее время резко выросла цена на репчатый лук. Этот продукт вырос в цене в 4, 5 раза по сравнению с прошлым годом.

Аналитики проекта EastFruit прогнозируют дефицит этого популярного овоза в ближайшее время.

Что будет с ценами на лук дальше

Активный спрос со стороны оптовых компаний и сдерживание продаж производителями являются основными факторами, способствующими дальнейшему росту цен в данном сегменте.

Производители постепенно повышали отпускные цены, и на сегодняшний день продажи репчатого лука ведутся по 25-29 грн/кг ($0,68-0,79/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Эксперты сообщили, что основной причиной подорожания репчатого лука является тот факт, что многие хозяйства вынуждены приостановить уборку урожая ввиду дождливой погоды, из-за чего существенно сократились объемы предложения данной продукции на рынке.

А вот большую часть лука хорошего качества фермеры предпочитают закладывать на хранение, осуществляя продажи в настоящее время небольшими партиями.

На данный момент лук на рынке Украины уже продают в среднем в 4,3 раза дороже, чем в конце сентября 2021 года.

Эксперты считают, что цена на лук будет расти и далее, поскольку многие фермеры, не имеющие собственных хранилищ, уже успели распродать значительную часть запасов репчатого лука.

Остальные же производители предпочитают закладывать данную продукцию на хранение и воздерживаются от продаж в ожидании дальнейшего роста цен.

Также мы писали, что в Украине резко подорожал популярный овощ, который покупают все.

А также рассказывали, что в Украине существенно подорожало куриное мясо.

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