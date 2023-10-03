В Украине медики впервые в истории пересадили один орган двум людям: детали уникальной операции

Во Львове впервые в истории украинской медицины выполнили сплит-трансплантацию печени. Врачи донорский орган разделили на две части и пересадили мальчику, которому исполнился год и три месяца и 20-летнему парню.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Первого медицинского объединения в Telegram .

Что известно о доноре

15-летний парень погиб из-за повреждения мозга. Родители юноши дали разрешение на то, чтобы органы сына пересадили тем людям, которые нуждаются в трансплантации.

Сплит-трансплантацию печени провели специалисты Национального института хирургии и трансплантологии имени А.Шалимова во львовской больнице.

Медики донорский орган разделили на две части. Меньшую часть пересадили мальчику Луке из Житомирской области, которому исполнился год и три месяца. У малыша диагностировали билиарную атрезию. Его печень постепенно отмирала, так что без операции ему оставалось жить всего несколько месяцев.

Лука с родителями (фото: t.me/lviv_1tmo)

Большую часть органа пересадили 20-летнему жителю Львовской области.

Какие органы еще пересадили

Также одновременно львовские трансплантологи пересадили и другие органы. Сердце получил 11-летний Влад из Тернопольской области. В шесть месяцев ему поставили диагноз - делятационная кардиомиопатия.

Владислав, которому пересадили сердце (фото: t.me/lviv_1tmo)

Болезнь спровоцировало воспаление легких и сердце ребенка было увеличено втрое, поэтому едва помещалось в грудной клетке и могло остановиться в любой момент.

Почки получили 12-летний Геннадий из Харькова и 18-летний Иван из Черкасской области. Теперь они смогут жить полноценной жизнью без гемодиализа.

К счастью, трансплантация органов прошла удачно. Всего врачам удалось спасти троих детей и двоих взрослых. Через неделю после трансплантации все пациенты чувствуют себя хорошо.

Во Львове медики провели сплит-трансплантацию (фото: t.me/lviv_1tmo)