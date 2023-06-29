В Украине хотят запретить наличные деньги. Кому это выгодно и кто пострадает

Возможный запрет наличных денег в Украине - одна из тем, которая сегодня беспокоит людей. На днях стало известно, что все расчеты скоро можно будет производить исключительно онлайн или карточками. По крайней мере, этого стремится государство, чтобы полностью перейти на cashless-экономику.

Но многих украинцев интересует вопрос: cashless-экономика - это хорошо или плохо, и как вообще повлияет запрет наличных денег на простых людей? Ответы на эти вопросы читайте в материале Styler .

Зачем нужен запрет наличных расчетов

О том, что назревает запрет на обращение наличной валюты 21 июня во время конференции Ukraine Recovery Conference в Лондоне, сказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

По его словам, а также, по мнению авторов данной инициативы, это поможет если и не полностью уничтожить коррупцию в Украине, то преодолеть ее на 95-99%.

"В ближайшие месяцы мы представим дорожную карту, будем ли мы это делать или нет. Я считаю, что решение будет "да", - сказал Шурма.

Если решение действительно будет положительным, то украинская экономика станет первой полностью cashless (безналичной) экономикой в мире!

Вместе с тем чиновник отметил, что сейчас в Правительстве ведутся дискуссии по этому запрету и есть немало заявлений на тему, что запрет наличных - нарушение прав человека.

Однако сторонники запрета наличных денег уверены: это может стать эффективным инструментом не только в борьбе с коррупцией.

Cashless-экономика - это хорошо или плохо?

По мнению экономистов, развитие безналичной экономики выгодно для всех участников денежных отношений.

Так, в статье Анны Самчук "Cashless economy в системе финансовой инклюзии Украины" говорится, что cashless - это едва ли не самый весомый толчок к снижению теневой экономики, ведь так гораздо проще отследить денежные операции между потребителем и продавцом.

"Украинцы должны понять, что активное пользование новейшими технологиями поможет сделать значительный рывок в развитии: как собственном, так и страны в целом", - уверена экономист.

Кроме того, использование безналичных платежей поможет:

не тратить государству огромные средства на печать бумажных денег

использовать банками для кредитования экономики остатки на клиентских счетах

сделает более быстрым и удобным проведение транзакций и самых разнообразных платежей

лучше обезопасить граждан от потери собственных средств

упростит процесс выплаты заработной платы, субсидий и пенсий, оплаты штрафов и налогов, ведение бизнеса

В Национальном банке Украины также ранее объясняли наглядно, для каких секторов развитая cashless-экономика принесет положительные последствия.

Для государства

повышение налогооблагаемой базы от прозрачного ведения бизнеса

снижение объемов теневой экономики и декриминализация

сокращение расходов: обслуживание денежного обращения

безналичные средства находятся в экономике

монетизация льгот (оплата по факту использования)

Для бизнеса

увеличение среднего чека по каждой операции

повышение защиты от мошеннических действий (ограбление, подделка банкнот и т.д.)

сокращение операционных затрат

расширение клиентской базы за счет дополнительных преимуществ, акций (cross-sales, co-brand, cash-back, rewards)

рост комиссионного дохода, ликвидности

снижение рисков

Для граждан

повышение защиты от мошеннических действий (ограбление, подделка банкнот и т.п.)

удобство в использовании

доступ к дополнительным сервисам и возможностям

возможность получать доходы легальным путем (избегание зарплат "в конвертах")

(скриншот)

В чем минусы cashless-экономики

Мы уже выяснили, что в экономики безналичных платежей много преимуществ. Но, конечно, некоторые минусы все же присутствуют.

Исключение некоторых групп населения

Не все люди, к сожалению, даже сегодня имеют доступ к цифровым платежным средствам или возможность пользоваться ими. Это может исключать из экономического процесса людей, не имеющих банковских счетов, смартфонов или доступа в интернет. Это особенно касается пожилых людей, бездомных, малообеспеченных слоев населения или жителей отдаленных районов.

Кибербезопасность

Возрастающая зависимость от электронных платежей создает риск для кибербезопасности. Хакеры могут пытаться использовать цифровые системы для воровства идентификационных данных, мошенничества или кибератак.

Технический сбой

При отсутствии электроэнергии или технических неполадок с системами платежей могут возникнуть проблемы с оплатой. Это может привести к неудобствам потребителей и остановке экономических операций.

Утрата приватности

Это один из самых распространенных аргументов "против" запрета наличных денег. Ведь использование безналичных платежей оставляет цифровой след, который может быть отслежен. Некоторым людям может быть неловко от самого мнения, что их трансакции кто-то может отследить. Конечно, они считают, что это нарушение конфиденциальности.

Где в мире развита cashless-экономика

Безналичная экономика активно развивается в разных странах мира. Особенно это касается высокоразвитых государств.

Так, одной из самых передовых стран в переходе к безналичной экономике является Швеция, где сегодня высок уровень принятия электронных платежей, а большинство магазинов, ресторанов и других заведений полностью отказались от наличных денег в пользу безналичных операций.

Канада также активно способствует развитию безналичных платежей. Здесь широко используются бесконтактные карты и мобильные платежи. Канада работает также над введением цифровой валюты центрального банка (CBDC) - цифрового канадского доллара.

Безналичные платежи являются нормой и в Норвегии. Большинство магазинов, ресторанов и заведений в сфере предоставления услуг принимают электронные платежи, а наличные почти не используются.

Правительство Австралии также активно пропагандирует безналичные операции и развивает соответствующую инфраструктуру.

Одним из лидеров в интеграции безналичных платежей является Сингапур, который активно внедряет инициативы по созданию безналичной среды (цифровые ID, электронные платежные системы и т.п.).

Также NFC (бесконтактная коммуникация) и QR-коды широко используются в торговле и услугах в Нидерландах, Китае, Дании, Финляндии, Южной Корее, Великобритании и других высокоразвитых странах.