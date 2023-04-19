В Украине хотят ввести нулевую растаможку авто, но не для всех. Кому будет доступна льгота?

Что известно о новом законопроекте

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал законопроект №9209 "О внесении изменений в подраздел 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины".

Автор законопроекта предлагает дополнить Налоговый кодекс новым пунктом, в котором физические и юридические лица, потерявшие автомобили в период действия военного положения, имеют право на льготный ввоз автомобилей.

Причем количество транспортных средств с нулевым растаможиванием не должно превышать количество угнанных или уничтоженных авто, которыми владел этот человек.

Какие документы нужно будет предоставить, чтобы воспользоваться услугой

Категории людей, которые попадают под действие этого законопроекта, должны предоставить следующие документы, чтобы воспользоваться льготными условиями растаможки.

А именно: