Украинец сломал жене ногу, чтобы его выпустили за границу

Участница популярного шоу "СуперМама" рассказала, что ее муж сломал ей ногу. И на этом основании он смог выехать из Украины, как законный опекун ребенка.

Детали об этой истории, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет из 6 сезона шоу " СуперМама " на телеканале СТБ.

Мужу не понравилось, что Вика задержалась с подругами

Молодая мама по имени Вика рассказала, что ногу ей муж сломал за то, что она поздно вернулась из караоке, где отдыхала с подругами. Она отметила, что о тайминге они не договаривались и никаких ссор накануне не было.

Когда она пришла домой в 2 часа ночи, он вышел к ней, начал задавать вопросы, высказывать претензии, а потом оттолкнул. Она упала на кровать, муж начал к ней приближаться, и Вика выставила вперед одну ногу, чтобы его затормозить. И он руками ей эту ногу сломал.

На фото в доме Вики видно, что ее муж - крупный мужчина. И поэтому сломать ногу хрупкой женщине ему было несложно.

Вика начала кричать от боли, и муж не сразу поверил, что он сломал ей ногу просто руками. Она кричала от боли на всю квартиру, а муж просто вышел из комнаты.

Она просила вызвать скорую, но он снова ей не поверил и дал ей телефон. Медики приехали быстро и подтвердили, что нога сломана, но и в этот момент муж не поверил.

У Вики оказался очень сложный перелом и ей сделали сложную операцию. На рентгене было видно, сколько костей было раздроблено. Сейчас у Вики в ноге титановая пластина и шпицы с винтами.

В Польшу на костылях

Когда Вика лежала в больнице, муж приходил к ней и просил прощения. Она говорит, что у нее не было злости или обиды, только какая-то пустота внутри. Женщина подумывала о разводе и все близкие, кто знал о ситуации, говорили, что это тревожные звоночки. А мама советовала написать на мужа заявление в полицию.

"Я не хотела упасть на плечи мамы. Мой муж создал эту проблему, он должен был меня обхаживать и это должно было стать своеобразным наказанием для него. Чтобы он взял на себя все полностью - быт, меня, ребенка", - говорит Вика.

Они живут на 4 этаже в доме без лифта, и муж выносил Вику гулять на руках, менял повязки, готовил есть, занимался сыном, возил жену к врачу. Как потом он признавался, не знает, что на него нашло. Ни до этой ситуации, ни после - никакой агрессии к жене он не проявлял.

Когда они выезжали в Польшу, то Вика на тот момент еще была недееспособна. И муж пересек границу, как законный опекун маленького ребенка.

"То есть, если бы не вся эта ситуация с ногой, то мы бы не выехали за границу всей семьей", - добавила Вика.