Украинец в своей квартире обустроил "Пункт несокрушимости": там никогда не выключают свет

Как мужчина помогает людям

В соцсетях мужчина разместил объявление, что в его квартире можно согреться, зарядиться, поработать и помыться.

Объявления Дениса Котенка о "Пункт несокрушимости" в квартире (скрин)

В частности, во время массовых обесточенный за день к нему пришли полтора десятка человек.

"Все с порога, когда приходят, сразу там благодарят и достают из своих сумок все, что принесли", - рассказывает Денис.

Денис Котенко обустроил в квартире "Пункт несокрушимости" (скрин)

Чтобы поблагодарить за доброту мужчину, люди приносят с собой печенье, чай и конфеты.

По словам мужчины, о своем решении не пожалел ни разу.

"В первый день после объявления пришло 14. На следующий день было - 10, потом - 12. Затем - 4-5. А сейчас, когда уже свет есть, вода есть, то 1 человек может в день придет", - рассказывает Денис.

Горожане говорят, что квартира Дениса убежища даже, когда свет не выключают.

"От кофе сделали, сахар принесли, пирожки. Хотя я отказывался, но все равно говорит: "Бери, ешь", - рассказывает Владислав, приехавший в Харьков из пограничного Купянска.

Денис работает отдаленно потому, говорит гости ему не мешают. К тому же на днях у него сломался душ, то его отремонтировал один из посетителей.

Денис Котенко (скрин)

Мужчина отмечает, что дверь его квартиры будет открыта всегда для тех, кто в этом нуждается, даже после победы.