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Украинец покорил пением судей европейского ТВ-шоу: никто не сдерживал слезы

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Четверг 03 ноября 2022 16:55
Украинец покорил пением судей европейского ТВ-шоу: никто не сдерживал слезы Евгений Пельтек (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Известный уличный музыкант Евгений Пельтек прошел в четвертьфинал шоу "Голос Польши", чувственно исполнив песню Святослава Вакарчука "Обійми".

Певец исполнил композицию частично на польском языке.

Как украинцу удалось захватить всех слушателей в Польше - читайте ниже в Styler.

"Я чувствовал огромную ответственность. Когда остановил свой выбор на этой композиции, даже не представлял, как тяжело будет ее выполнять. Эмоции переполняли", - поделился Евгений Пельтек.

Мужчина говорит, что песня вернула его в ужасные реалии в Украине.

Украинец покорил пением судей европейского ТВ-шоу: никто не сдерживал слезы

Пельтек покорил польских слушателей (фото: instagram.com/mr.peltek)

"На самом деле очень непросто петь, когда у тебя "ком в горле". Рад возможности исполнить припев на польском языке и передать таким образом смысл рок-баллады нашим братьям из Польши", - рассказывает музыкант.

Проницательное исполнение украинского хита не оставило безразличными тренеров проекта.

Юстина Стечковская не скрывала слез, а тронутый рокер Марек Пекарчик прокомментировал: "Когда ты пел, я думал, что в это страшное для твоей страны и для тебя время ты можешь петь только о любви. Это единственная мысль, которая может спасти. Спасибо тебе за эту песню".

Во время первого прямого эфира Евгения поддерживали участники украинской группы Антитела, ставшие приглашенными гостями вокального шоу.

Напомним, что Евгений Пельтек - представитель Украины в 13-м сезоне вокального шоу "Голос Польши". Свой путь в проекте уличный музыкант начал феерически, развернув все четыре кресла и выбрав команду певицы Lanberry.

На этапе "Битв" исполнителя перехватили Томаш и Барон из группы Afromental. Далее Евгений успешно прошел "Нокауты" с лирической балладой Оззи Осборна "Dreamer" и продолжил воплощать свои мечты в прямых эфирах.

Украинец покорил пением судей европейского ТВ-шоу: никто не сдерживал слезы

Евгений Пельтек (фото: instagram.com/mr.peltek)

Раньше мы рассказывали подробнее, кто такой Евгений Пельтек и почему стал известен.

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