"Украина сняла нормальный сериал?" Военный "Азова" объяснил, чему мы можем поучиться у россиян

Что военный думает о российском сериале

Кротевич считает, что Украина могла бы применять методы российской пропаганды, но с изменением тезисов. Как удачный пример он называет российский сериал "Слово пацана".

"Все фонятся, потому что российская пропаганда. Это абсолютный факт. И тех, кто взял деньги за популяризацию этого сериала, должна проверить СБУ. Но проблема ведь не в этом. Скорее всего, сериал неплохой", - говорит Кротевич.

Он считает, что такие сериалы собирают своего зрителя, потому что сейчас в мире много либеральных посылов. И поэтому другой спектр эмоций люди находят в сериалах. Здесь проблема еще и в отсутствии конкурента в кино украинского производства.

"Украина сняла какой-то нормальный сериал? Меня это раздражает прям. Мы начинаем скандал по поводу того, что Минкульт дал деньги на какой-нибудь глупый сериал, и это правильно. А сделайте нормальный сериал. Назовите мне украинский качественный сериал. Я такого не знаю", - подчеркивает военный.

"Тавр" отмечает, что в украинском сегменте преобладают комедийные сериалы. По его мнению, иногда это бывает слишком.

"А когда надо стать серьезными мы не можем. Это как с Чернобаевкой. Мы просто били РСЗО по Чернобаевке, когда там проходили военные РФ. Скорее всего, там погибали еще украинцы, но вся страна ржала над этим. Иногда надо понимать, где можно шутить, а где - нет", - рассказывает "азовец".