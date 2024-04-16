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"Украина потеряла патриота". На фронте погиб мэр Лебедина Александр Бакликов

Вторник 16 апреля 2024 12:38
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"Украина потеряла патриота". На фронте погиб мэр Лебедина Александр Бакликов Александр Бакликов служил в складе 47 бригады (фото: Facebook/Александр Бакликов)
Автор: Василина Копытко

На фронте во время выполнения боевого задания погиб городской голова Лебедина Александр Бакликов. Он присоединился к рядам ВСУ в сентябре 2022 года. Защитник служил в 47-й бригаде.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию городского головы Тростянца Юрия Бовы в Facebook.

Что известно о павшем Герое

"Украина потеряла Героя и Патриота. Не могу до сих пор поверить, на фронте погиб коллега, друг Александр Бакликов, городской голова города Лебедин Сумской области. Он ежедневно боролся за свой город и свою страну. Трудно подобрать слова, какого Героя мы потеряли. Навеки Александр будет в нашей памяти и в наших сердцах", - написал Бова.

Александр Бакликов родился в Лебедине. Работал токарем, учителем, был частным предпринимателем. В 2015 году стал главой Лебединской городской организации политической партии "Гражданская позиция". В этом году его выбрали мэром города.

Во второй раз он занял эту должность в ноябре 2020 года, тогда за него проголосовали 39,5% всех избирателей.

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В сентябре 2022 года Александр присоединился к рядам ВСУ. Тогда он сообщил об этом в Facebook.

"Как городской голова, я считал и считаю, что с 24 февраля моей главной задачей было не допустить оккупации города и всей громады. Вместе с вами и ВСУ мы не только выполнили эту святую миссию, но и освободили Сумскую область от оккупации. Зная оперативную ситуацию убежден, что 24 февраля уже не повторится. Но есть еще значительная часть Украины, которая ждет освобождения", - написал Александр.

О месте и времени похорон Александра Бакликова сообщат потом.

Ранее мы сообщали о том, что на фронте погиб волонтер и военнослужащий Павел Петриченко.

Читайте также о том, что во время выхода из Авдеевки погибла снайпер Екатерина Шинкаренко.

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