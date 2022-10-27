"Україна понад усе!" Каминская отреагировала на скандал с Ани Лорак

Что написала Каминская

"Сонечко любить правду і не любить брехні!" Єто фраза, которую я напеваю неделями. Спасибо @thekomakoma И когда я что-то напеваю - в жизни происходят соответствующие вещи. Лицемерие и подхалимство ненавижу!" - написала Слава.

Также певица отметила, что ее песню расхвалили те, кто не имеет отношения к украинской музыке. Естественно, она имела в виду скандал с Ани Лорак.

"Моя премьера "Божевільна" зацепила даже тех, кто сейчас к украинской музыке не имеет никакого отношения. Я настолько в шоке от этого. Что буду рассказывать о каждом странном инциденте у себя на странице в Instagram. Возможно, я действительно своей музыкой могу кому вернуть "клепки" на место. Хотя нужно ли? Вопрос риторический. Поэтому повторю: Я за правду и против лжи", - сообщила исполнительница.

"Репостну каждого. Україна понад усе. ПТН та рф ПНХ!" - добавила звезда.

Слава Каминская отреагировала на скандал с Лорак (фото: instagram.com/babaslavka)