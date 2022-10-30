Украина перешла на зимнее время: который сейчас час

Украина перешла на зимнее время в это воскресенье - перевод часов на час назад произошло в 4:00 (по Киеву).

Как точно узнать, какой сейчас час

Если вы не доверяете часам выше, то можете воспользоваться сервисами проверки времени.

Самый простой способ - в Google набрать запрос, например, который час в Украине или точное время в [название вашего населенного пункта]. И самый популярный поисковик в мире сразу подскажет точный ответ.

Кроме того, ваши телефоны на iOS и Android, а также другие гаджеты, имеющие доступ к интернету, тоже автоматически "обновились". Потому спокойно доверяйте им в вопросе актуального времени.

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Когда снова переводить часы?

Переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта 2023 в 4:00.

В ночь с 26 на 27 марта стрелки нужно будет "сдвинуть" на час вперед.

Весенний перевод часов нужно будет осуществить по такой схеме (wikipedia.org)

В чем "плюсы" и "минусы" перевод часов

Адепты перевода часов за летнее и зимнее время аргументируют свою позицию тем, что долгие часы дневного света летом помогают не только экономить энергию, но и повышают производительность людей.

Но вот противники говорят, что перевод стрелок часов имеет краткосрочное негативное влияние на здоровье людей.

Да и эксперты Еврокомиссии доказали: при современной структуре производства и потребления электроэнергии временные изменения дают лишь минимальную экономию энергии.

Добавим, что на сегодняшний день сезонная смена времени применяется почти в 70 странах мира. Между тем около 135 стран либо никогда не пользовались сезонным временем, либо полностью отказались от практики перевода часов.