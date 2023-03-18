Украина перейдет на летнее время в воскресенье: куда крутить стрелки

Куда и когда переводить стрелки часов

Согласно постановлению Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", время переводится два раза в год:

на летнее - в последнее воскресенье марта

на зимний - в последнее воскресенье октября

Таким образом, ближайший переход на летнее время произойдет 26 марта. Ровно в 3:00 (три часа ночи) стрелки нужно будет перевести на час вперед.

Напомним, что большинство современных гаджетов сами справляются с этой задачей.

А вот устаревшие устройства и часы со стрелками придется переводить вручную.

Зачем переходить на летнее и зимнее время

Такую практику впервые ввели прагматические англичане в целях экономии электроэнергии.

Распределять время на летнее и зимнее в Украине начали в 1981 году, а в 1996 законодательно регламентировали этот процесс.

Поклонники летнего времени утверждают, что этот процесс обеспечивает больше возможностей для проведения досуга и спортивных мероприятий в вечернее время, что положительно влияет на здоровье и настроение людей. Кроме того, якобы экономится электроэнергия.

Однако существуют и некоторые недостатки перехода на летнее время. Среди них: нарушение биологического ритма людей, увеличение риска возникновения аварий на дорогах в первые дни после перехода.

Да и теория об энергосбережении с годами нивелирована, в том числе, научными исследованиями.

Одно из самых интересных сравнений в кругах критиков этого процесса звучит так : "Переход на летнее время - это все равно, что отрезать лоскуток от нижней части одеяла и пришить его вверх, а потом сказать, что одеяло стало длиннее".

Считается, что адаптированным временем для жителей Украины является постоянное зимнее время, а перевод часов на летнее - негативно сказывается на физическом и ментальном здоровье.

Как переход на летнее время может повлиять на здоровье

Перевод часов может привести к дискомфорту, усталости и проблемам со сном, поскольку наши биологические ритмы не сразу адаптируются к новому времени. Это отрицательно сказывается на общей работоспособности и настроении людей.

Также переход на летнее время связан с ростом количества сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы минимизировать вред для здоровья от перевода часов, врачи советуют соблюдать простые правила. Вот некоторые из них:

Отдыхайте

Вы можете испытывать усталость и неудобства из-за изменения времени, но не пытайтесь резко перенастроить свой режим дня. Постарайтесь ложиться и просыпаться на 15-30 минут раньше обычного в течение нескольких дней, а также отдыхать в течение дня (если это, конечно, возможно).

Выполняйте физические упражнения

Физическая активность может помочь вам чувствовать себя лучше после перехода в летнее время. Занимайтесь спортом или выполняйте легкие физические упражнения, которые вам нравятся.

Следите за питанием

После перехода на летнее время важно продолжать соблюдать здоровое и сбалансированное питание:

на завтрак ешьте богатую белками пищу (рыба, курятина, яйца, орехи) и злаки;

потребляйте много фруктов и овощей;

уменьшите количество простых углеводов, содержащих сахар и лишенные питательных веществ (сладости, газировка, выпечка, фастфуд);

пейте значительное количество воды.

Уменьшите стресс

Стресс дома или на работе может ударить по вашей иммунной системе. Поэтому постарайтесь свести его к нулю: отдыхайте, занимайтесь йогой, медитацией или чем-нибудь, что поможет вам расслабиться.