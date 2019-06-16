Вкрали дитину у блогерів: в мережі скандал з новим фото сина Меган Маркл

Меган Маркл, яка нещодавно вперше стала мамою, потрапила у скандал через фейкове фото новонародженого Арчі Харрісона. Шанувальникам королівської сім'ї вже набридли єдині офіційні кадри малюка і вони, по всій видимості, вирішили розіграти громадськість. На одному з фейкових акаунтів герцогів Сассекських з'явився знімок малюка, який викликав скандал з німецькими блогерами.

Останні кілька днів по мережі гуляє знімок, на якому зображено немовля з рудуватим волоссям, загорнуте у зелену ковдру і лежить на ліжку. Він був опублікований в записі Меган і Гаррі в Twitter.

"Герцог і герцогиня Сассекськв сподіваються, що нове фото Арчі всім сподобається так само, як і їм", - свідчить підпис.

Меган Маркл потрапила у скандал через фото Арчі – всі подробиці (скріншот: twitter.com)

Як виявилося насправді, на фото - син німецької фітнес-блогерки Белли Краус - Меддокс Ніно. Вона опублікувала це фото в своєму Instagram ще два тижні тому.

"Що за нахабство", - відреагувала на твіт Белла.

Нагадаємо, що раніше у коханки принца Вільяма почалися серйозні проблеми в житті.

До цього ми писали, що Меган Маркл публічно зганьбилася.

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