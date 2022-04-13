ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україну чекає ще одна хвиля похолодання: синоптики назвали дату

Новость на русском →
Середа 13 квітня 2022 08:01
Україну чекає ще одна хвиля похолодання: синоптики назвали дату Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчі кілька днів порадує жителів більшості областей. Однак за потеплінням в країну знову прийде хвиля похолодання.

Коли українцям знову чекати дощів і зниження температури, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Синоптики прогнозують з 13 по 15 квітня підвищення температури повітря. Однак до вихідних погода знову почне псуватися і підуть дощі.

У суботу, 16 квітня, дощами накриє всю Україну, а температура повітря знову поповзе вниз. У західній частині очікується від + 6 до +11, в центрі та на півночі від +10 до +13 градусів. Трохи тепліше буде на півдні та сході країни, від +14 до +17 градусів.

У Києві 16 квітня йтиме дощ, очікується посилення вітру. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень +11 + 13 градусів.

Україну чекає ще одна хвиля похолодання: синоптики назвали дату

Карта погоди в Україні на суботу, 16 квітня

17 квітня дощі покинуть територію України, але температура повітря впаде у всіх областях країни.

Вночі очікується від 0 до + 3 градусів, в горах можливі заморозки, вдень у більшості областей від +9 до +11 градусів, на Заході ще прохолодніше, від +7 до +9 градусів.

У Києві сонячно і сухо, вночі +1 +3 градуси, вдень від +8 до +10 градусів.

Україну чекає ще одна хвиля похолодання: синоптики назвали дату

Карта погоди в Україні на неділю, 17 квітня

Тим часом 13 квітня, дощі охоплять всі регіони країни, крім західних областей. У центрі й на півночі – помірні, на сході та південному сході можливі сильні зливи. Також очікується посилення вітру до штормових значень.

Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до +4 градусів, місцями до +5 +6 градусів. Вдень найтепліше буде на заході, до +10 +12 градусів. В інших областях синоптики прогнозують від + 6 до +9 градусів, на сході до + 11 градусів.

У Києві 13 квітня очікується невеликий дощ, вітер зі штормовими поривами. Вночі + 2 +4 градуси, вдень у столиці +9 + 11 градусів.

Україну чекає ще одна хвиля похолодання: синоптики назвали датуКарта погоди в Україні на середу, 13 квітня

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яка погода чекає українців цього літа.

А також ми повідомляли про те, яка погода буде в Україні на Великдень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку