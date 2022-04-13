Україну чекає ще одна хвиля похолодання: синоптики назвали дату

Погода в Україні в найближчі кілька днів порадує жителів більшості областей. Однак за потеплінням в країну знову прийде хвиля похолодання.

Коли українцям знову чекати дощів і зниження температури, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Синоптики прогнозують з 13 по 15 квітня підвищення температури повітря. Однак до вихідних погода знову почне псуватися і підуть дощі.

У суботу, 16 квітня, дощами накриє всю Україну, а температура повітря знову поповзе вниз. У західній частині очікується від + 6 до +11, в центрі та на півночі від +10 до +13 градусів. Трохи тепліше буде на півдні та сході країни, від +14 до +17 градусів.

У Києві 16 квітня йтиме дощ, очікується посилення вітру. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень +11 + 13 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 16 квітня

17 квітня дощі покинуть територію України, але температура повітря впаде у всіх областях країни.

Вночі очікується від 0 до + 3 градусів, в горах можливі заморозки, вдень у більшості областей від +9 до +11 градусів, на Заході ще прохолодніше, від +7 до +9 градусів.

У Києві сонячно і сухо, вночі +1 +3 градуси, вдень від +8 до +10 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 17 квітня

Тим часом 13 квітня, дощі охоплять всі регіони країни, крім західних областей. У центрі й на півночі – помірні, на сході та південному сході можливі сильні зливи. Також очікується посилення вітру до штормових значень.

Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до +4 градусів, місцями до +5 +6 градусів. Вдень найтепліше буде на заході, до +10 +12 градусів. В інших областях синоптики прогнозують від + 6 до +9 градусів, на сході до + 11 градусів.

У Києві 13 квітня очікується невеликий дощ, вітер зі штормовими поривами. Вночі + 2 +4 градуси, вдень у столиці +9 + 11 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 13 квітня