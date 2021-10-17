Україну затягне холодними дощами: де буде найогидніша погода

Згідно з даними Українського гідрометцентру, 18 жовтня атмосферний фронт торкнеться західних, Вінницької та Житомирської областей. Тут буде похмуро, дощитиме, вдень + 7 +10 (на Закарпатті до + 13). Вночі + 2 + 4, а в Чернівецькій області заморозки до -1 градуса.

На решті території в понеділок поки без дощу. Температура на півночі та в центрі +7+10, на півдні й сході +9+14. Вночі + 2 +5, на півдні до +7 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 18 жовтня

19 жовтня атмосферний фронт переміститься в центр, на схід і південь, залишивши західні та минувши північні області. Температура на півночі та сході +5+9, а в інших областях +8+1. Вночі 0 +5, на півдні +4 +7.

Карта погоди в Україні на вівторок, 19 жовтня

У середу 20 жовтня, опади припиняться, буде сонячно. На заході потеплішає до +12 +15, на решті частини країни +7 + 13. Вночі заморозки на півночі, а в інших областях до +5 градусів.

Четвер, 21 жовтня, принесе потепління по всій Україні, очікується +12+18 градусів. Вночі температура повітря очікується від +5 до +7 градусів. Карти погоди в Україні на 20 і 21 жовтня