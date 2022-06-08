Україну затягне грозами, а спека посилиться: синоптики оновили прогноз
Погода в Україні принесе грози, проте спека не тільки не спаде, а навпаки посилиться. Вже за кілька днів стовпчики термометрів перевалюватимуть за 30-тиградусні позначки.
Що буде далі з погодою - читайте нижче в нашому матеріалі.
Прогноз на 9 червня
За даними Наталки Діденко, в четвер в Україні очікується багато сонячної погоди.
У більшості областей дощі малоймовірні, за винятком Карпат, Сумської, Одеської, Миколаївської, Херсонської області та Криму. В названих регіонах ймовірні короткочасні грозові дощі.
Температура очікується високою, від +25 до +30 градусів.
Вітер очікується завтра південно-східний, помірний, можливі сильніші пориви у західних областях та в південній частині.
У Києві 9-го червня буде сухо, сонячно й спекотно, до +28 градусів.
Що далі з погодою
В Українському гідрометцентрі попереджають, що 10 червня грози й дощі ймовірні на заході та в південних областях. Температура буде висока, +27+31. Трохи свіжіше в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Криму (+24+27).
11 червня в західних областях температура знизиться до +23+27, на решті територій +26+31. Грози знову ймовірні на заході та півдні.
12-13 червня так само свіжіше на заході, спекотніше на інших територіях (на півдні та сході до +32). Грози і дощі накриють всю країну.
Раніше ми писали, що цьогорічна весна в Києві стала унікальною. Синоптик назвав причину такого явища.
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