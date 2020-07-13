Україну може знову затопити: які регіони під загрозою

В Україні знову може статися стихійне лихо, а саме повінь. Синоптики прогнозують 13 липня опади, а значить і підвищення рівня води в річках. Якщо пройдуть сильні зливи, це може спровокувати новий паводок. Під загрозою зараз Волинська область. Там в зоні ризику річка Прип'ять.

Як повідомляєт прес-служба ДСНС на Facebook, в результаті підйому води можуть постраждати сільгоспугіддя, господарські будівлі та присадибні ділянки в окремих прирічкових населених пунктах Ратневского району.

Наприклад, у річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м. Якщо дощі пройдуть рясні, можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

"У зв'язку з опадами, місцями значними, 13 липня на річках басейнів Прута та Сірет очікується зміна гідрологічного режиму з підвищенням рівнів води на 0,2 - 0,7 м. В гірських районах існує загроза сходу селевих потоків", – сказано в повідомленні.

Синоптики попереджають, що на тлі підвищеної водності на річці Стрв'яж біля с. Луки (Самбірський р-н Львівська обл.) можливий початковий вихід води на заплаву.

Нагадаємо, що в червні 2020 року в Івано-Франківській області жертвами повеней стали чотири людини.

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