Україну заштормить: де негода зіпсує вихідний

Погода в Україні у неділю, 7 липня, супроводжуватиметься дощами на більшій частині території країни, а в деяких регіонах очікуються грози і зливи. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Про це йдеться на сайті Gismeteo.

Сильні дощі пройдуть місцями на Заході.

Суха погода 7 липня очікується на Сході, а також у Кіровоградській, Запорізькій і Херсонській областях.

Синоптики Українського гідрометцентру оголосили штормове попередження на неділю.

Температура повітря в північних і центральних регіонах вдень становитиме близько +25... +26 градусів, тепліше буде в Кіровоградській області - стовпчики термометрів там піднімуться до +29 градусів. Вночі термометри покажуть від +13 до +17 градусів.

На Заході вдень температура повітря варіюватиметься між +23 +27 градусів, у темний час доби очікується близько +17...+19 градусів.

Ілюстративне фото: Дощ (flickr.com/santea)

У східних областях в денний час температура повітря складе близько +26... +28 градусів, вночі повітря охолоне до +13...+15 градусів.

У південних регіонах України вдень у неділю прогнозується тепла погода, термометри покажуть +27... +28 градусів, а в нічний час - близько +17... +19 градусів.

Синоптики попереджають мешканців столиці про дощ із грозою та шквальний вітер 7 липня в другій половині дня. У Києві температура повітря протягом доби коливатиметься від +17 до +26 градусів.

Пориви вітру очікуються із силою до 15 метрів на секунду.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Як повідомлялося, раніше синоптик дала прогноз погоди на тиждень і розповіла, які області заливатиме дощами.

Також ми писали про те, що народний синоптик Леонід Горбань дав довгостроковий прогноз на літо. За його словами, погода в липні буде прохолодною тільки на початку місяця, після цього температура повітря знову підвищиться до +30 +35 градусів.