Україну заполонили товари від коронавіруса: є навіть варення

В Україні почали наживатися на коронавірусі (Колаж РБК-Україна)

Сайти безкоштовних оголошень заполонили товари від коронавіруса

Китайський коронавірус продовжує тримати в паніці і істериці, не тільки азіатські країни, але і держави Європи. В Україні теж вирішили підзаробити на страху людей і почали активно пропонувати для покупки товари, які нібито захищають від коронавіруса. Так, на сайтах безкоштовних оголошень громадяни пропонують купити варення з шишками від коронавіруса, систему очищення води, респіратори і навіть квартири.

Ріелтори розміщують оголошення і продажу нерухомості і підписують їх креативно: "Квартира без коронавіруса".

В Івано-Франківську пропонують купити систему очищення води, яка "вбиває всі віруси", в тому числі і коронавірус.

Скріншот з сайту (olx.ua)

У Росії теж піддаються паніці і на сайтах з продажу товарів пропонують купувати заговорений часник.

"Заговорений сільською знахаркою російський часник, вирощений методом гідропоніки на святій воді. Змова для відводу хвороб (ГРВІ, грип, коронавіруси та ін.). Часник є сильним слов'янським амулетом від нечистих духів, але цей заворожений так, що можна носити і мусульманам. Застосування: проколоти товстою голкою неочищений зубчик часнику сім разів і завжди носити при собі. Для вашої зручності розроблений спеціальний футляр-контейнер для заговоренного освяченого російського часнику", - пишуть продавці про "диво-продукт".

Як ми раніше повідомляли, коронавірусна інфекція SARS-CoV-2 виявлена у собаки, який жив в тому ж будинку, де був встановлений випадок короновируса у власника. За словами Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, зараз триває вивчення даного випадку.