ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україну заполонили товари від коронавіруса: є навіть варення

STYLERЖиття    03.03.2020 - 10:59
Україну заполонили товари від коронавіруса: є навіть варення
В Україні почали наживатися на коронавірусі (Колаж РБК-Україна)

Сайти безкоштовних оголошень заполонили товари від коронавіруса

Китайський коронавірус продовжує тримати в паніці і істериці, не тільки азіатські країни, але і держави Європи. В Україні теж вирішили підзаробити на страху людей і почали активно пропонувати для покупки товари, які нібито захищають від коронавіруса. Так, на сайтах безкоштовних оголошень громадяни пропонують купити варення з шишками від коронавіруса, систему очищення води, респіратори і навіть квартири.

Ріелтори розміщують оголошення і продажу нерухомості і підписують їх креативно: "Квартира без коронавіруса".

В Івано-Франківську пропонують купити систему очищення води, яка "вбиває всі віруси", в тому числі і коронавірус.

Україну заполонили товари від коронавіруса: є навіть варенняУкраїну заполонили товари від коронавіруса: є навіть варенняУкраїну заполонили товари від коронавіруса: є навіть варення

Україну заполонили товари від коронавіруса: є навіть варенняСкріншот з сайту (olx.ua)

У Росії теж піддаються паніці і на сайтах з продажу товарів пропонують купувати заговорений часник.

"Заговорений сільською знахаркою російський часник, вирощений методом гідропоніки на святій воді. Змова для відводу хвороб (ГРВІ, грип, коронавіруси та ін.). Часник є сильним слов'янським амулетом від нечистих духів, але цей заворожений так, що можна носити і мусульманам. Застосування: проколоти товстою голкою неочищений зубчик часнику сім разів і завжди носити при собі. Для вашої зручності розроблений спеціальний футляр-контейнер для заговоренного освяченого російського часнику", - пишуть продавці про "диво-продукт".

Як ми раніше повідомляли, коронавірусна інфекція SARS-CoV-2 виявлена у собаки, який жив в тому ж будинку, де був встановлений випадок короновируса у власника. За словами Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, зараз триває вивчення даного випадку.

Два випадки коронавірусу підозрюють на круїзному лайнері в порту Норвегії "Український тиждень" в Європарламенті не відбудеться через коронавірус
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся