Украину заполонили товары от коронавируса: есть даже варенье

В Украине начали наживаться на коронавирусе (Коллаж РБК-Украина)

Сайты бесплатных объявлений заполонили товары от коронавируса

Китайский коронавирус продолжает держать в панике и истерике, не только азиатские страны, но и государства Европы. В Украине тоже решили подзаработать на страхе людей и начали активно предлагать для покупки товары, которые якобы защищают от коронавируса. Так, на сайтах бесплатных объявлений граждане предлагают купить варенье с шишками от коронавируса, систему очистки воды, респираторы и даже квартиры.

Риелторы размещают объявление и продажи недвижимости и подписывают их креативно: "Квартира без коронавируса".

В Ивано-Франковске предлагают купить систему очистки воды, которая "убивает все вирусы", в том числе и коронавирус.

Скриншот с сайта (olx.ua)

В России тоже подвергаются панике и на сайтах по продаже товаров предлагают приобретать заговоренный чеснок.

"Заговоренный деревенской знахаркой русский чеснок, выращенный методом гидропоники на святой воде. Заговор для отвода болезней (ОРВИ, грипп, коронавирусы и пр.). Чеснок является сильным славянским амулетом от нечистых духов, но этот заговорен так, что можно носить и мусульманам. Применение: проколоть толстой иглой неочищенный зубчик чеснока семь раз и носить всегда при себе. Для вашего удобства разработан специальный футляр-контейнер для заговоренного освященного русского чеснока", - пишут продавцы про "чудо-продукт".

Как мы ранее сообщали, коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 обнаружена у собаки, которая жила в том же доме, где был установлен случай короновируса у владельца. По словам Всемирной организации здравоохранения животных, сейчас продолжается изучение данного случая.