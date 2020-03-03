ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украину заполонили товары от коронавируса: есть даже варенье

STYLERЖизнь    03.03.2020 - 10:59
Украину заполонили товары от коронавируса: есть даже варенье
В Украине начали наживаться на коронавирусе (Коллаж РБК-Украина)

Сайты бесплатных объявлений заполонили товары от коронавируса

Китайский коронавирус продолжает держать в панике и истерике, не только азиатские страны, но и государства Европы. В Украине тоже решили подзаработать на страхе людей и начали активно предлагать для покупки товары, которые якобы защищают от коронавируса. Так, на сайтах бесплатных объявлений граждане предлагают купить варенье с шишками от коронавируса, систему очистки воды, респираторы и даже квартиры.

Риелторы размещают объявление и продажи недвижимости и подписывают их креативно: "Квартира без коронавируса".

В Ивано-Франковске предлагают купить систему очистки воды, которая "убивает все вирусы", в том числе и коронавирус.

Украину заполонили товары от коронавируса: есть даже варенье

Украину заполонили товары от коронавируса: есть даже вареньеСкриншот с сайта (olx.ua)

В России тоже подвергаются панике и на сайтах по продаже товаров предлагают приобретать заговоренный чеснок.

"Заговоренный деревенской знахаркой русский чеснок, выращенный методом гидропоники на святой воде. Заговор для отвода болезней (ОРВИ, грипп, коронавирусы и пр.). Чеснок является сильным славянским амулетом от нечистых духов, но этот заговорен так, что можно носить и мусульманам. Применение: проколоть толстой иглой неочищенный зубчик чеснока семь раз и носить всегда при себе. Для вашего удобства разработан специальный футляр-контейнер для заговоренного освященного русского чеснока", - пишут продавцы про "чудо-продукт".

Как мы ранее сообщали, коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 обнаружена у собаки, которая жила в том же доме, где был установлен случай короновируса у владельца. По словам Всемирной организации здравоохранения животных, сейчас продолжается изучение данного случая.

Два случая коронавируса подозревают на круизном лайнере в порту Норвегии "Украинская неделя" в Европарламенте не состоится из-за коронавируса
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь