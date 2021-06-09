Україну заллють дощі з грозами: синоптик уточнила прогноз

Експерт повідомила, що в четвер, 10 червня, дощова погода пануватиме практично по всій території України.

"Циклону так подобається в Україні, що він вирішив залишитися ще на кілька днів. Доплатить за перебування звичною своєю валютою - дощами і грозами. У четвер грозові дощі пройдуть практично повсюдно в Україні. Ну і ви ж і не забувайте, що характер опадів в цей час періодичний", - написала синоптик.

Також Діденко попередила про ймовірність гроз і навіть граду. Температура повітря порадує українців і підніметься максимум до +24 градусів тепла.

"З прогностичної карти видно, що вдень 10-го червня просвіти будуть на півдні і півночі (включаючи Київ). Але я б парасольку взяла все одно. Температура повітря буде радувати протягом дня завтра очікується від +20 до +24 градусів", - повідомила експерт.

У Києві 10 червня прогнозуються опади з грозами, але температура дуже порадує.

"У Києві в четвер ймовірність дощу з грозою, проте Сонця вистачає теж. Стовпчики термометрів піднімуться від +20 до +23 градусів", - резюмувала Діденко.