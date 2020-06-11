Україну заллє дощами, але спека послабшає: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні в найближчі дві доби буде дуже спекотною і місцями температура повітря підніметься до +35 градусів. Однак на вихідних в країну прийде новий атмосферний фронт, який принесе з собою зниження температури повітря та короткочасні дощі у всіх регіонах.

Очікувану прохолоду жителі України зможуть відчути вже в неділю, 14 червня. Як розповіла на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко, температура опуститься до +22 +28 градусів.

"До нас прийде атмосферний фронт з північного заходу, принесе короткочасні дощі з грозами та – головне! – ослаблення спеки. Тобто, в неділю вдень очікується в більшості областей України +22 +28 градусів, тільки на Сході спека ще затримається", - написала синоптик.

Вона попередила, що у п'ятницю в Україні буде спекотно практично у всіх областях, трохи прохолодніше тільки на Заході. Також вона спрогнозувала дощі та грози в багатьох регіонах.

Карта погоди

"12 червня в Україні буде спекотно, +29 +35 градусів, лише в західних областях свіже, протягом дня +24 +29 градусів. І ще. Завтрашні грозові дощі можуть локально досягти Півдня України, Вінницької та Житомирської областей, тому під час дощів в цих регіонах очікується короткочасне послаблення спеки до +25 +29 градусів. Від спеки ще трохи буде рятувати поривчастий північно-східний вітер", - додала Діденко.

Карта погоди

У Києві сухо буде тільки в п'ятницю, а в суботу погода почне псуватися. Крім того, Діденко пообіцяла, що увесь наступний тиждень буде менш спекотним.

"У Києві п'ятниця обіцяє бути спекотною й сухою, вдень +32 +34 градуси. У суботу почнуть потроху набігати хмари фронту, і вже в другій половині дня або ближче до вечора і в неділю є ймовірність короткочасних дощів з грозами. 14 червня, як я вже говорила, спека послабшає. І весь наступний тиждень температура повітря очікується більш комфортною", - спрогнозувала синоптик.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україну накриє холодними грозами та назвали області, яким не пощастить

А також розповідали про те, що синоптики попередили про те, що в Україну йде похолодання.