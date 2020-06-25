В Україну "вривається" руйнівне стихійне явище: далі буде ще гірше

Останнім часом в Україні дуже часто спостерігаються смерчі. Люди публікують у соціальних мережах моторошні фото і відео цього природного явища. Днями у Тернопільській області пронісся смерч завдовжки 30 метрів, його побачили в селі Таурів. Українські синоптики попереджають, що влітку смерчів у нашій країні може стати ще більше.

"Смерчі виникають через нестійку стратифікацію атмосфери. Це означає, що близько до землі або до поверхні водойм температура повітря висока, але з висотою швидко знижується. Зіткнення неоднорідних за вологістю і температурою повітряних мас, розігрітих (внизу) і холодних (вгорі) шарів повітря при сильному бічному вітрі під час грозової погоди - ідеальні умови для утворення вихорів", - розповів виданню "Експрес" Юрій Киріяк, керівник Херсонського обласного центру з гідрометеорології.

Експерт Оксана Озимків сказала, що найбільша небезпека смерчів - це те, що вони змітають все на своєму шляху. Краще в цей час знаходиться в укритті, наприклад, в підвалі.

"Вихор може рухатися зі швидкістю 100 метрів за секунду і більше. На території Донецької області був зафіксований випадок на залізниці, коли смерч скинув 7 вагонів пасажирського поїзда з полотна", - попередив Борис Лєсков, старший науковий співробітник відділу Українського гідрометеорологічного інституту.

Також фахівці пояснили, у чому полягає різниця між смерчем і торнадо.

"Смерч утворюється близько від поверхні суші чи води, поступово піднімаючись вгору - такий пиловий або водяний стовп. Торнадо, на відміну від смерчу, опускається з хмари вниз. Воно завжди пов'язано з грозовими хмарами - дуже потужними і великими. В них повітря обертається - з-за сильних висхідних рухів, що охоплюють передню частину хмари. Коли повітряні течії сходяться до однієї точки, завжди формується обертання, як в зливному отворі раковини", - пояснив Борис Лєсков.

Метеорологи прогнозують появу смерчів у другій половині червня. Погодні умови можуть погіршиться.

Як ми раніше писали, під окупованим Донецькому пронісся потужний смерч.