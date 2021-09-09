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В Україну повертаються потужні грози і похолодання: названа дата

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні незабаром зміниться з поверненням в країну потужних дощів з грозами і шквалами. Синоптики розповіли, коли в країні завершиться сухе бабине літо.

Що буде з погодою в найближчі дні - читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, перші грози "замаячать" з півдня вже в неділю, 12 вересня. 13-го серпня дощі та грози очікуються на заході та півдні, а 14-го числа грози, шквали вже по всій країні.

Разом з атмосферним фронтом прийде і похолодання - температура знизиться на кілька градусів.

Яка погода буде завтра?

За даними Наталки Діденко, 10 серпня бабине літо буде в самому розпалі. Температура +20+26 по країні, опади не передбачаються.

У Києві +22+25, ясно, сонячно, без дощів.

Прогноз погоди з 10 по 14 вересня

Судячи з карт синоптиків, з 10 по 12 вересня в Україні буде тепло і сонячно, температура +23+27 градусів. 12-го числа "перша ластівка" грози прорветься з Криму.

13 серпня дощі на частині півдня і в західних областях. Температура буде все ще високою, +21+27 градусів.

У вівторок, 14 серпня опади накриють всю країну, вітер посилиться до поривчастого, 7-12 метрів в секунду.

Погода в Україні, прогноз з 10 по 14 вересня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, що буде з погодою в Україні взимку 2021-2022, попередивши про снігові бурани.

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Погода в Україні