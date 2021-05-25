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В Україну повертаються грози: де буде небезпечна погода

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Вівторок 25 травня 2021 11:50
В Україну повертаються грози: де буде небезпечна погода Фото: Погода в Україні принесе грози (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні знову принесе грози і дощі, причому опади будуть "мігрувати" по країні протягом цього тижня. Що буде з погодою в середу, 26 травня, читайте нижче в нашому матеріалі.

Свіжим прогнозом з нами поділилися синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

За даними Наталки Діденко, в середу до нас завітає атмосферний фронт від скандинавського циклону.

Тому 26-го числа грози ймовірні на півночі країни, місцями на заході, у Вінницькій області, а також зачеплять Черкаську, Кіровоградську та Полтавську.

На решті території - ймовірність опадів низька.

Температура становитиме +19+23 градуси по країні, а на сході та півдні - майже літнє тепло - від +24 до +28.

У Києві середа буде з періодичним дощем і грозою. Температура - невисока - близько +20 градусів.

"Надалі в Україні дощі чергуватимуться з проясненнями. Найтепліше буде в східній частині України, свіжіше - в західній", - додала синоптик.

В Українському гідрометцентрі показали детальну карту погоди на завтра, 26 травня. На ній видно, де чекати опадів і яка буде температура повітря.

В Україну повертаються грози: де буде небезпечна погода

Скрін: Погода в Україні 26 травня (meteo.gov.ua)

Відзначимо, що синоптики прогнозують серйозне похолодання в Україні, яке прийде в кінці травня, та й початок червня буде прохолодним і з дощами.

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