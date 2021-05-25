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В Украину возвращаются грозы: где будет опасная погода

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Вторник 25 мая 2021 11:50
В Украину возвращаются грозы: где будет опасная погода Фото: Погода в Украине принесет грозы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине снова принесет грозы и дожди, причем осадки будут "мигрировать" по стране в течение этой недели. Что будет с погодой в среду, 26 мая, читайте ниже в нашем материале.

Свежим прогнозом с нами поделились синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

По данным Наталки Диденко, в среду к нам пожалует атмосферный фронт от скандинавского циклона.

Поэтому 26-го числа грозы вероятны на севере страны, местами на западе, в Винницкой области, а также зацепят Черкасскую, Кировоградскую и Полтавскую.

На остальной территории - вероятность осадков низкая.

Температура будет составлять +19+23 градуса по стране, а на востоке и юге - почти летнее тепло - от +24 до +28.

В Киеве среда будет с периодическим дождем и грозой. Температура - невысокая - около +20 градусов.

"В дальнейшем в Украине дожди будут чередоваться с прояснениями. Теплее всего будет в восточной части Украины, свежее - в Западной", - добавила синоптик.

В Украинском гидрометцентре показали подробную карту погоды на завтра, 26 мая. На ней видно, где ждать осадков и какая будет температура воздуха.

В Украину возвращаются грозы: где будет опасная погода

Скрин: Погода в Украине 26 мая (meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптики прогнозируют серьезное похолодание в Украине, которое придет в конце мая, да и начало июня будет прохладным и с дождями.

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