В Україну повертається спека: синоптики назвали дату

Погода в Україні принесе потепління 15 липня, а до кінця тижня повернеться спека понад 30 градусів, але не всюди. Завтра ж у деяких областях ймовірні локальні грози та невеликі дощі. Такий прогноз дали синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

Так, Діденко пише в Facebook, що завтра помірні дощі можливі на північному сході, Півночі, а також у Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. Також невеликих локальних опадів слід чекати на Волині, в Рівненській області та в Карпатах. В інших регіонах в середу буде сухо і сонячно.

"Температура повітря трохи підтягнеться на липневому турніку - завтра очікується +21+26 градусів, на Півдні до +26+28 градусів, на крайньому півночі місцями +18+20 градусів", - пише синоптик.

У Києві завтра буде помірне комфортне тепло до +23 градусів. Ймовірність опадів низька, хіба що десь може бути локальний дощик.

Потепління протягом тижня буде посилюватися до +23+29-ти градусів. Спекотно буде на Півдні, а в західних областях переважатиме відчутно більш свіжа погода, +19+24 градуси.

Втім, за даними Українського гідрометцентру, тепле повітря захопить майже всю країну вже в неділю, 19 липня. Істотно потеплішає на Заході - до +23+25, на Півночі та в Центрі до +28+29, а Південь і Схід +30 і вище.

Погода в Україні 19 липня, повертається спека (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що через зливу Харків пішов під воду. Люди плавали на матрацах по вулицях. В Харківському регіональному центрі з гідрометеорології заявили про новий рекорд - 87 мм опадів за 12 годин. Попередньому досягненню 137 років, тоді у 1883-му випало 83 мм опадів.

Кліматологи попереджають, що українцям доведеться звикати жити в нових синоптичних умовах через зміни клімату. Адже тропічні зливи, тривалі посухи і навіть смерчі в нашій країні стають буденним явищем.