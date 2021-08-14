RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну повертається сильна спека: де буде особливо пекти

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні найближчими днями буде спекотна, і підвищення температури очікується скрізь. Втім, такий період тотальної спеки триватиме недовго, і з наступної середи в деяких регіонах посвіжішає.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

У неділю, 15 серпня, протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів максимум, але в понеділок-вівторок, 16-17 серпня, спека посилиться до +34 градусів, а місцями термометри покажуть навіть +36 градусів.

"Послаблення спеки передбачається з середи, але лише на Заході та Півночі України плюс Вінниччина", - розповіла експерт.

На решті частини території країни спекотна погода залишиться.

Особливо розпікатиме сонце в східних, південних і в більшості центральних областей.

Грозовими дощами заллє 15 серпня Приазов'я, східні та місцями західні області. А от у середу, 18 серпня, ймовірне збільшення опадів в Україні.

У Києві температура повітря в неділю очікується вдень максимум +30 градусів. Буде сухо і сонячно.

16-17 серпня в столиці спека посилиться. Але 18 серпня в Києві пройдуть дощі з грозами, температура повітря знизиться до +25... +28 градусів.

Раніше повідомлялося, що в Україні на ці вихідні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, перед цим синоптики попереджали, що в Україну атмосферний фронт несе нову хвилю дощів і похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні