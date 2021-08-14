В Україну повертається сильна спека: де буде особливо пекти

У неділю, 15 серпня, протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів максимум, але в понеділок-вівторок, 16-17 серпня, спека посилиться до +34 градусів, а місцями термометри покажуть навіть +36 градусів.

"Послаблення спеки передбачається з середи, але лише на Заході та Півночі України плюс Вінниччина", - розповіла експерт.

На решті частини території країни спекотна погода залишиться.

Особливо розпікатиме сонце в східних, південних і в більшості центральних областей.

Грозовими дощами заллє 15 серпня Приазов'я, східні та місцями західні області. А от у середу, 18 серпня, ймовірне збільшення опадів в Україні.

У Києві температура повітря в неділю очікується вдень максимум +30 градусів. Буде сухо і сонячно.

16-17 серпня в столиці спека посилиться. Але 18 серпня в Києві пройдуть дощі з грозами, температура повітря знизиться до +25... +28 градусів.