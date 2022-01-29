ru ua
Сб, 29 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну увірвуться сильні снігопади і повернуться морози: яким областям чекати негоду

Новость на русском →
Субота 29 січня 2022 06:30
В Україну увірвуться сильні снігопади і повернуться морози: яким областям чекати негоду Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими вихідними буде неприємна. У більшості областей синоптики прогнозують мокрий сніг, сніг з дощем, посилення вітру. А в неділю знову опуститься температура повітря.

Яка погода чекає українців у вихідні, розповіли синоптик Наталка Діденко і в Українському гідрометцентрі.

Як розповіла Діденко, в суботу-неділю Україну перетинатимуть атмосферні фронти північно-західного циклону. Вони принесуть з собою сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледицю, сильний вітер західних напрямків.

У суботу вдень паузи без опадів очікуються в західних, південних і північних областях, а також – у Вінницькій області. Вночі - в центрі та на сході.

Найсильніші опади синоптик прогнозує в неділю, 30 січня, і рекомендує відкласти всі поїздки на машині.

"Температура повітря в більшості областей України істотно не зміниться, вдень буде коливатися близько нуля. У ніч на неділю підморозить, термометри з'їдуть до -2 -6 градусів", - попередила Діденко.

У Києві, за прогнозом синоптиків, 29 січня очікується часом невеликий сніг, вночі буде без опадів, а вже 30 січня опади будуть інтенсивні. Очікується сильний поривчастий вітер.

Температура повітря в столиці коливатиметься близько нуля, в ніч на 30 січня впаде до -4 -6 градусів.

В Україну увірвуться сильні снігопади і повернуться морози: яким областям чекати негоду

Карта погоди в Україні на суботу, 29 січня

За прогнозом Українського гідрометцентру, всі північні, центральні та східні області 29 січня буде засипати снігом. На заході та півдні – без істотних опадів.

Нічна температура опуститься до -1 -3 градусів, вдень у більшості областей від -1 до +1 градуса, на півдні до +3 градусів.

20 січня сильні снігопади охоплять всі регіони країни. Нічна температура впаде до -2 -4 градусів на заході та півночі, в інших областях очікується похолодання до -3 -5 градусів.

Вдень очікується від -1 до + 3 градусів у більшості областей країни.В Україну увірвуться сильні снігопади і повернуться морози: яким областям чекати негоду

Карта погоди в Україні на неділю, 30 січня

Сильний мокрий сніг вщухне тільки до ранку понеділка на заході, півдні та в більшості центральних областей. Очікується сильний штормовий вітер з поривами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні оголошено штормове попередження.

А також розповідали про те, що у Карпатах є загроза сходження лавин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
LITE
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів