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В Україну увірветься небезпечна погода: синоптики назвали дату

STYLERЖиття    19.02.2020 - 12:11
В Україну увірветься небезпечна погода: синоптики назвали дату
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні скоро знову зміниться

Погода в Україні в найближчі дні зіпсується - в країну прийде похмура і волога погода - буде йти дощ, місцями з мокрим снігом, і все це у супроводі небезпечного поривчастого вітру. Якою буде погода на найближчому тижні - в прогнозі синоптиків на Styler.

Згідно з прогнозами, погіршення погоди слід чекати вже в неділю, 23 лютого. Але до цього часу, синоптична ситуація буде досить сприятливою.

Так, за даними Наталки Діденко, 20 лютого, в Україні буде панувати антициклон, завдяки якому переважатиме суха погода, лише в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині можливий дощ і мокрий сніг.

Температура повітря в четвер коливатиметься на рівні +3... +8 градусів.

У Києві 20 лютого буде хмарно, проте істотні опади не передбачаються. Термометри покажуть +5... +6 градусів.

"Більш серйозні опади з сильним вітром з'являться в Україні 23-24 лютого", - прогнозує синоптик.

В Україну увірветься небезпечна погода: синоптики назвали дату

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

В Українському гідрометцентрі підтвердили прогноз Діденко, анонсувавши початок мокрої погоди з сильним вітром в неділю, 23 лютого.

21 лютого опади ймовірні на Заході і Сході, а 22 лютого по всій країні буде суха погода. Особливих коливань температури в ці дні не буде, але трохи знизиться нічна температура - до -3 морозу.

В Україну увірветься небезпечна погода: синоптики назвали датуВ Україну увірветься небезпечна погода: синоптики назвали датуВ Україну увірветься небезпечна погода: синоптики назвали дату

Погода в Україні 20-22 лютого (фото: meteo.gov.ua)

23 лютого опади і хмарність - по всій країні, а на Сході - дощ з мокрим снігом. Буде задувати сильний вітер з поривами, але при цьому температура повітря дещо підвищиться (+5... +10 на Заході і Півдні), на інших територіях від +2 до +7 градусів.

В Україну увірветься небезпечна погода: синоптики назвали дату

Погода в Україні 23 лютого (фото: meteo.gov.ua)

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