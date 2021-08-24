В Україну увірветься серйозне похолодання: синоптики оновили прогноз

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, погодні коливання очікуються 26-28 серпня. У деяких областях вдень температура знизиться до +17, а вночі аж до +6 градусів.

Так, у середу, 25 серпня +17+21 буде на заході, вночі тут +10+12 градусів. На півночі +20+25, в інших регіонах +26+29 градусів.

Дощі та грози завтра ймовірні в центрі та північних областях.

Скрін: Погода в Україні 25 серпня (meteo.gov.ua)

26 серпня у західних і північних областях +19+23 градуси, вночі на заході +9+11. На інших територіях +24+29 градусів. Дощі і грози в цей день на півночі, в центрі і частині південних областей.

В п'ятницю, 27 серпня, синоптики прогнозують грози по всій країні, а температура в цілому знизиться у всіх областях: +19+23 на півночі і в центрі, +25+28 в інших областях.

Скрін: Погода в Україні 26-27 серпня (meteo.gov.ua)

28 серпня опади ймовірні в основному на півночі і в центрі країни. На заході температура вдень знизиться до +17+21, вночі +6+10 градусів, на півночі +22+25 вдень і +9+13 вночі. На півдні та сході +25+30, а вночі +15+19 градусів.

В неділю, 29 серпня, синоптики обіцяють похмуру і дощову погоду на заході, тут буде +17+21 градус вдень і +9+12 вночі. В інших регіонах навпаки - потеплішає: +24+26 на півночі, в центрі +25+28 градусів, а на півдні і сході +28+32.

Скрін: Погода в Україні 28-29 серпня (meteo.gov.ua)