В Україну увірветься осіння погода: де температура впаде до 9 градусів тепла

Погода в понеділок, 23 серпня

На початку тижня грозами та дощами накриє західні області країни. Синоптики прогнозують зниження температури до +10 +14 градусів вночі, вдень очікується +21 +25 градусів, місцями похолодає до +19 градусів.

У центральній частині та на півночі без опадів, вночі +12 +14 градусів, вдень +24 +26 градусів. У південній частині та на сході опади не прогнозуються, вночі від +14 до +17 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

Карта погоди на понеділок, 23 серпня

Погода у вівторок, 24 серпня

На День Незалежності грозами накриє всі західні області, північ країни, частину центральних областей, північний схід і Київ. На решті території України очікується суха погода. Температура повітря на заході впаде вночі до +13 +15 градусів, вдень до +18 +23 градусів.

У центрі та на півночі вночі +13 +15 градусів, вдень від +23 до +27 градусів. У південній та східній частині країни вночі до +16 градусів, вдень прогріється до +26 +30 градусів.

Карта погоди на вівторок, 24 серпня

Погода в середу, 25 серпня

Грози та зниження температури в середу варто очікувати жителям північних, центральних і північно-східних областей. В інших областях синоптики прогнозують суху і ясну погоду. На заході та півночі вночі +10 +13 градусів, вдень від +18 до +21 градуса.

У центральних областях вночі до + 15 градусів, вдень +22 +25 градусів. На півдні та сході буде тепло, вночі +12 +16 градусів, вдень від +26 до +28 градусів, місцями до +30 градусів.

Карта погоди на середу, 25 серпня

Погода в четвер, 26 серпня

У четвер погода зіпсується майже у всіх регіонах країни, сухо буде тільки в Херсоні, Харкові, в Донецькій і Луганській областях. На заході, півночі та в Києві – очікуються зливи та короткочасні дощі, на півдні, в центрі та на сході – пройдуть грози.

Температура повітря вночі в західних областях впаде до + 9 +12 градусів, вдень від +19 до + 21 градуса. У північних центральних областях вночі + 11 +13 градусів, вдень +20 + 22 градуси. На півдні та сході вночі +16 +18 градусів, вдень до +27 +30 градусів.

Карта погоди на четвер, 26 серпня

Погода в п'ятницю, 27 серпня

Наприкінці тижня грозами, дощами та зливами охопить усі регіони України. На півночі, в центрі та на заході очікується похолодання. Вночі температура впаде до + 9 + 12 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +19 +22 градуси. На півдні та сході прогнозуються грози, вночі +16 +18 градусів, вдень до +27 +31 градуса.

Карта погоди на п'ятницю, 27 серпня

Погода в Києві

У понеділок, 23 серпня, в Києві буде сухо і сонячно, можливе посилення вітру. Вночі + 13 +15 градусів, вдень +24 + 26 градусів.

У вівторок, 24 серпня, у столиці синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Температура трохи знизиться, вночі + 13 +15 градусів, вдень до +22 + 24 градусів.

У середу, 25 серпня, в столиці похолодає, прогнозуються грози. Вночі + 13 +15 градусів, вдень +19 + 21 градус.

У четвер, 26 серпня, в Києві очікується злива, і температура ще трохи впаде. Вночі очікується + 11 +13 градусів, вдень +20 + 22 градуси.

У п'ятницю, 27 серпня, в столиці йтиме дощ. Вночі від +11 до +13 градусів, вдень прогріється до +20 + 22 градусів.

Карта погоди в Києві